El exintendente de la Capital y líder del massismo sanjuanino, Franco Aranda, tiró una serie de alternativas con respecto a su futuro electoral, aunque una de ellas sonó desafiante. Señaló que ha conversado con José Luis Gioja de política nacional, provincial y de los departamentos y que "también se analiza la posibilidad de poder ir juntos por dentro, por fuera" del hoy Frente de Todos, que se llamará San Juan por Todos (SJxT) y que conduce Sergio Uñac, según reconoció. El hecho de deslizar la chance de no integrar la alianza oficialista y que lo conversó con el diputado nacional kirchnerista, ¿es una presión al Gobernador, teniendo en cuenta que serían desprendimientos y pérdida de votos? "Si lo sienten así, será un problema de ellos. Yo tengo que hacer lo que más le convenga al Frente Renovador", respondió ante la consulta.

Lo cierto es que Aranda aún no cierra definiciones y que también está estudiando sumarse a la coalición oficialista. Se trata de un juego de especulaciones, que puede estirarse hasta el vencimiento de la presentación de alianzas, fijado para el 23 de febrero. Y esa movida de sembrar incógnitas también puede desplegar Gioja, tal cual se desprende de las declaraciones del exintendente.

Aranda logró que el Frente Renovador consiguiera el sello de partido político en la Justicia Federal con competencia electoral y viene armando en los departamentos para llegar con peso al comicio del 14 de mayo. Si su intención es competir para gobernador, tema que todavía no decide, tiene que poner candidatos a intendentes, concejales y diputados departamentales en al menos 10 distritos, más una lista de legisladores proporcionales. Todo un desafío (y una dificultad) para las fuerzas políticas nuevas y de poca estructura. No obstante, el ex jefe comunal señaló que tiene referentes y dirigentes en Capital, Rawson, Chimbas, Santa Lucía, Caucete, 9 de Julio, San Martín, Sarmiento, Ullum, Zonda, Albardón y Angaco. En Jáchal dijo que selló una alianza con el partido municipal Unidad y Lealtad y que está por cerrar en Calingasta.

El líder del Frente Renovador tuvo choques con Uñac. En el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, dijo que la Constitución representaba un freno para que el Gobernador fuera por un nuevo mandato. Tras sus definiciones, fue desplazado de su cargo de director, en representación de la provincia, del Banco San Juan. Si bien, luego, retomaron el diálogo, el hecho sigue presente. "No había necesidad de maltratarme como lo hicieron en su momento. Entonces, porque hoy yo tengo que tener la responsabilidad de decir si puedo hacer un daño si voy por fuera" del frente oficialista, indicó el exjefe comunal. Con el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), los votos de los candidatos a gobernador, por ejemplo, de una misma coalición se acumulan y van a parar al que salió primero, lo que sirve para competir con el rival de otra alianza, que puede utilizar el mismo mecanismo de tributación. Así, una baja produce pérdida de votos, lo que puede ser importante en una elección reñida, aunque se verá el caudal que posee el Frente Renovador.

Aranda admitió que "cuando juntás las dos estructuras (del massismo y la de Gioja), "se hacen más fuertes". El exintendente resaltó la experiencia y trayectoria del exgobernador, aunque reconoció que no encuadra en el pedido que viene escuchando de la gente de "caras nuevas". Así, indicó que, de llegar a una eventual alianza, habrá que "potenciarse con las fortalezas y que las debilidades no compliquen".