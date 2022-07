Al requerirle una respuesta si trabajará por la candidatura a Gobernador de Sergio Uñac 2023, el exintendente de la Capital y referente del massismo local, Franco Aranda, se preguntó: "¿Puede lanzarse? ¿Lo dice la Constitución?" Entonces, vino la consulta: ¿Cree que la carta magna local es un freno? "Creo que sí", respondió el dirigente del Frente Renovador sanjuanino, quien agregó que "también he sentido a la oposición que va a judicializar" el tema y volvió al juego de los planteos. "¿Es bueno someterse a una judicialización, con el proceso que ya viene por las elecciones, el desgaste, la incertidumbre? Son todos temas a analizar", destacó. De nuevo, la pregunta periodística: ¿Y usted lo ve bien? "Hay que esperar. Después habrá que ver", indicó, como atajándose.

El impedimento constitucional que el massista mencionó en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, entre otras definiciones, va en sintonía con el que viene sosteniendo la oposición, cuyos referentes computan el mandato de vice de Uñac de 2015 a 2019 como el primero de su carrera en el Ejecutivo, al que le suman las dos gestiones que lleva para argumentar que va por el tercer período que habilita la carta magna local. Sin embargo, en el oficialismo remarcan que la Constitución es clara cuando señala que los cargos de Gobernador y vice son distintos y cada uno puede ser reelegido "consecutivamente hasta dos veces" porque nada indica que dichos puestos sean equiparables. De hecho, el propio mandatario ha venido señalando que tiene el OK legal. Frente a esa definición, Aranda dijo que "él es abogado, sabe más que yo".

Lo llamativo es que un aliado en el Frente de Todos tenga esa postura frente al líder del espacio, dado que Aranda manifestó que "estamos dentro del frente oficialista", pero, a la vez, explicó que "tenemos nuestra autonomía. Y si tenemos diferencias, las decimos. De eso se tratan las coaliciones. No todos tienen que pensar lo mismo". Inclusive, se le preguntó si el Frente Renovador integrará la alianza oficialista en 2023 y dijo que "es muy pronto y difícil saberlo porque todavía no sabemos cómo van a ser las elecciones", en referencia a la judicialización de la eliminación de las PASO, la que fue declarada inconstitucional en primera instancia, pero se encuentra en estado de resolución tras la apelación de Fiscalía de Estado. A todo ello se suma que Uñac tiene buen vínculo con Massa, al punto de que han tenido encuentros en San Juan y en la Cámara de Diputados de la Nación, de la que el tigrense es el presidente.

Aranda fue intendente de la Capital de 2015 a 2019, luego de ganarle en las PASO a Dante Elizondo e imponerse en la general. Tras la caída de su imagen, Uñac habilitó la interna en 2019 y el entonces jefe comunal cayó ante Emilio Baistrocchi. Hoy, Aranda integra el Directorio del Banco San Juan en representación del Gobierno. Sobre Capital, prefirió no opinar de la gestión de Baistrocchi para no levantar polémicas, aunque dijo que "seguramente tendremos un referente", que "es posible que sea candidato", pero evitó hablar de postulaciones. De un eventual trabajo con el giojismo, dijo que "no hay que cerrarle la puerta a nadie", pero "queremos caras nuevas. A (José Luis) Gioja me encantaría tenerlo de asesor".

DEFINICIONES

FRANCO ARANDA -- Referente del Frente Renovador