Dicen que están satisfechos y que el resultado del domingo no les preocupa, pero se trata de dos realidades distintas. Franco Aranda, intendente justicialista de Capital, sostuvo que logró achicar la brecha que lo separaba de la oposición y que tiene aspiraciones de pelear la reelección en el 2019, siempre dentro del armado oficialista. Marcelo Orrego, jefe comunal basualdista de Santa Lucía, y fiel a su estilo, se negó a largar prenda de lo que quiere para dentro de dos años, pero por las dudas aclaró que en estas elecciones legislativas no se plebiscitó su gestión sino que se votaron candidatos para el Congreso Nacional.



Aranda, el único intendente oficialista que había perdido en su territorio en las primarias por casi 12 puntos de diferencia, redujo la brecha a 9. "Pesó que diseñamos una mejor estrategia y nos pusimos todos de acuerdo en pos de un mismo objetivo", explicó. En el camino, tanto el gobernador Uñac como el propio Aranda se habían hecho cargo de la derrota, pero alinearon la tropa e incluso sumaron al bloquismo para intentar revertir los números.



El intendente está promediando su primer mandato y puede presentarse a la reelección, un tema que él mismo reconoció. "Todo el que está en política tiene aspiraciones", expresó, pero hizo una aclaración para los que tienen alguna duda. "Siempre bajo el paraguas del PJ", precisó. Es que dentro de la misma fuerza en los últimos días había trascendido que el jefe comunal no descartaba dar pelea en el 2019 por afuera del partido, si en el PJ no le daban chance. La Capital es el distrito más apetecido por cualquier fuerza y en Cambiemos incluso ya le dieron la bendición a Rodolfo Colombo para que sea el postulante del espacio.

En Santa Lucía la lectura política da cuenta de que Orrego completará en el 2019 dos mandados consecutivos y que no puede pelear la reelección. Y gracias a su buena imagen, se lo viene mencionando con insistencia como el candidato a gobernador de la sociedad que integran basualdistas y macristas. Una posibilidad potenciada incluso ahora porque Roberto Basualdo, reelecto como senador, dijo el domingo a la noche que fue "su última elección". Si bien ya lo ha dicho otras veces, ahora tiene por delante un mandato de 6 años. Sobre su futuro, Orrego, como ya lo ha venido haciendo, se negó rotundamente a dar pistas sobre su destino futuro. "Mi aspiración es ser un buen intendente, quizás llegar a ser el mejor que ha tenido Santa Lucía", manifestó. Y por las dudas aclaró que el domingo "no se plebiscitó mi gestión porque nadie fue a votar pensando en cómo mejorar el lugar donde vive. La gente eligió senadores y diputados nacionales", señaló. Lo cierto es que como no se puede volver a presentar, en el PJ santaluceño ya se preparan para dar la gran pelea.

FRANCO ARANDA - Intendente de Capital

"Hicimos un gran trabajo con el Gobernador, ministros, mis funcionarios y los militantes".

"Para el 2019 haremos las evaluaciones, ahora hay que concentrarse en la gestión".

MARCELO ORREGO - Intendente de Santa Lucía

"Yo no estoy pensando en el 2019, no es mi caso. Cada dirigente tiene sus tiempos".