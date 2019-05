A las urnas. Este año sólo se realizan las elecciones de los Centros de Estudiantes. Los alumnos ya votaron en Exactas y luego será el turno en las restantes unidades académicas.



El calendario electoral de la UNSJ depara para este año las elecciones en los órganos de representación de los alumnos, en los que en dos de ellos ya se desató la polémica. La agrupación Creando, ligada al peronismo, ganó la elección para seguir comandando el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, pero desde un sector rival aseguraron que cometieron una irregularidad al no informar con antelación la fecha del comicio, por lo que buscan que el mismo se haga de nuevo. No es la única crítica hacia la organización estudiantil cercana al justicialismo, ya que en la Escuela de Ciencias de la Salud los acusaron de fijar la fecha de la elección de manera unilateral. En Creando señalaron que en la primera unidad académica sí dieron a conocer el cronograma con el tiempo suficiente y que ningún contendiente se preocupó por el proceso electoral mientras que en la segunda se mostraron abiertos a la reprogramación de los plazos y acordaron con el resto de los actores.

La confrontación revela la intensidad con la que se vive la política estudiantil universitaria. Es que es el semillero para aquellos que quieren proyectarse a las ligas mayores: la participación en espacios políticos partidarios. Los militantes aprenden las primeras armas de los comicios, como el armado del calendario electoral, la realización de alianzas, la presentación de listas, la definición de candidatos y hasta despliegan estrategias y "picardías" para ganar.

Cada facultad y la Escuela de Ciencias de la Salud cuenta con su Centro de Estudiantes, que es el primer lugar que tiene un alumno para acudir frente a algún problema. En la práctica, ayudan a los chicos con becas y en cuestiones académicas.

En Exactas, la elección del Centro de Estudiantes se llevó a cabo el martes 14 en la que volvió a ganar Creando. El responsable de prensa de la agrupación de izquierda La Mella, Pablo Estevez, explicó que se enteraron de las elecciones ese mismo día, "al igual que muchos estudiantes", y que en la práctica es usual que quien dirige el Centro le avise al resto de los interesados en ser parte de la contienda. Desde la organización cercana al PJ, Emiliano Castro, el secretario General del Centro de Exactas, afirmó que "La Mella sabía de la fecha de las elecciones, el calendario electoral está pegado en el avisador como todos los años" y que no puede estar avisando a los militantes de todas las agrupaciones, dado que "eso no se hace en ningún lado". No obstante, desde La Mella confirmaron que juntarán firmas de alumnos para anular la victoria y que se rehagan las elecciones.

Creando también maneja el Centro de la Escuela Universitaria de la Salud y había fijado la fecha de las elecciones para el martes, pero desde la agrupación Unidad Universitaria dijeron que tal movida se hizo de manera arbitraria y sin un debate previo. Luego de conversaciones entre las organizaciones, el comicio se corrió para el 4 de junio. Esta modificación, según Rocío González, presidente del Centro, "fue por decisión de la Comisión Directiva" y que "a nadie se les puso alguna traba" y explicó que "se alargaron los plazos para que todas las agrupaciones tengan tiempo para presentar sus listas". Para la contienda se anotarían Creando, Ideas y Unidad Universitaria.





Elecciones y autoridades actuales

Además del Centro de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud y de la Facultad de Ciencias Exactas, Creando está al frente del de Ciencias Sociales. El 4 de junio se disputarán los comicios en Sociales y en Salud.

Con respecto al resto de la facultades de la UNSJ, en la de Filosofía está al mando del Centro la agrupación Principios. Según informaron, la Junta Electoral definió la fecha de elecciones para el 12 de junio. En cuanto a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la organización que está a cargo de la conducción del organismo estudiantil es Ideas y todavía no decidieron la fecha de la votación. Sus autoridades le lanzaron un dardo a sus pares de Creando al señalar que realizarán "elecciones transparentes".

Por último, en Ingeniería fuentes cercanas a los militantes de Hacer Por Todos, la agrupación que dirige dicho centro, dijeron que los comicios estarían pautados para el 12 de junio, aunque todavía la fecha no estaba confirmada.

FUSJ

Se trata del órgano máximo de representación de los alumnos. Hoy está en manos de Creando, bajo la presidencia de Florencia Ficcardi. El recambio de la conducción será el año que viene junto con las autoridades del Rectorado, Decanatos, Consejo Superior y Directivos.

Junta Electoral