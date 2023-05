En la mañana del 16 de mayo y en una jornada muy breve, se desarrolló una nueva audiencia en el Juicio de la Causa Moyano por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, en la que dio testimonio un único testigo, Ricardo Becerra.

En esta oportunidad la audiencia tuvo carácter bimodal, puesto que contó con la asistencia presencial, en la sala del Tribunal Oral Federal, tanto de los imputados como de las y los abogados de la querella, fiscalía, defensa oficial y defensores particulares. Mientras que la presidenta del tribunal Eliana Rattá Rivas junto a un equipo del Poder Judicial, se trasladaron hasta el domicilio del declarante, en tanto que las otras juezas del tribunal permanecieron en la provincia de San Luis, todas conectadas a la sala de audiencia mediante la plataforma Zoom.

Motivó esta dinámica el hecho que el testigo, Ricardo Segundo Becerra, tiene 84 años, y por su avanzada edad, el testigo no pudo trasladarse a la sala de audiencia para brindar su testimonio. En su corta participación manifestó que no conoce a los imputados. Consignó que, por haber sido delegado del Club Olimpia, conoció a Tellechea del ámbito del ciclismo. Agregó a su declaración que lo vio la noche anterior a la desaparición, en una reunión mantenida en la Federación Sanjuanina de Ciclismo, la que habría durado hasta la medianoche. Por su avanzada edad, Becerra no pudo acordarse de muchos más datos por lo que no pudiendo brindar más información, se dio por terminada la audiencia.