Luego de que el gobernador Sergio Uñac anticipara que en la provincia se va a "discutir la posibilidad de evitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)", fuentes oficiales del Ejecutivo aseguraron que el proyecto de modificación será presentado a mediados del año que viene en la Cámara de Diputados. Incluso, apuntaron que el cambio deberá impactar en dos normas: el Código Electoral y la Ley de Estatutos de Partidos Políticos. Además, aclararon que el objetivo es que la norma "salga por consenso", por lo que antes de presentar el proyecto no se descartan reuniones con los distintos referentes de los partidos políticos y frentes electorales. Si bien en un principio se pensó que quien proponga el cambio necesita de una mayoría especial en Diputados, especialistas aclararon que no es obligación y sólo se requiere mayoría simple, número que el uñaquismo tiene dentro del recinto.

De producirse un cambio en la provincia, sería sólo para cargos provinciales.

El mecanismo que define PASO en la provincia fue sancionado en 2010 y se puso en marcha un año después. Desde su implementación, la mayoría de las agrupaciones que han participado de alguna contienda electoral no han utilizado esa herramienta para definir a sus candidatos. Así, las fuentes indicaron que, de modificarse el procedimiento, los partidos y frentes electorales volverían a elegir sus candidatos dentro de los espacios, con la participación sólo de los afiliados a los partidos.

Sobre su eliminación, en una entrevista radial, Uñac recordó que "en diciembre pasado dije que las PASO estaban siendo un tanto incómodas para la sociedad, no voy a decir inútiles, pero sí incómodas. Nosotros deberíamos simplificar un poco la tarea de votar. Hay que lograr que sea un gusto votar y no una complicación por partida doble, que es lo que ha pasado con las Primarias y con las Generales", pasadas. Por su parte, desde el sector opositor de Juntos por el Cambio (JxC) la idea no cayó bien aunque el líder, Marcelo Orrego, abrió una puerta al indicar que "debería leer el proyecto para ver cuál sería la forma".