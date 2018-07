Si bien la Corte de Justicia local determinó que la abogada Norma Navarro de Eguía debe regresar tras 20 años a su puesto de trabajo en el EPRE porque fue despedida de manera irregular, fuentes oficiales indicaron que la profesional no volverá. En ese marco, sostienen que el fallo será apelado, tanto por quien representa a la mujer como por Fiscalía de Estado, quien lleva adelante la querella.



Desde el entorno de las partes indicaron que la resolución debe ser revisada, ya que no se le corrió traslado a la querella, mientras que para Navarro de Eguía se dispuso que no se le regule el pago de los sueldos caídos hasta la fecha, así como la indemnización por daños y perjuicios. Según las fuentes, sendas apelaciones se harán efectivas tras la feria. En el caso de que la Corte local no abra los recursos, las partes no descartaron acudir en queja a la Corte Suprema.