En el Ministerio de Hacienda ya tienen los números de lo que le costará al Gobierno mantener congelada la tarifa de agua y cloacas por los cuatro primeros meses del año: unos 35 millones de pesos por 30 días, lo que da un total de 140 millones mientras dure la medida. La titular de la cartera económica, Marisa López, aseguró que los recursos saldrán de las reservas previstas de este año, por lo que destacó que no habrá recortes de partidas en otras áreas. "El presupuesto tiene fondos para solventarlo. Después del tercer trimestre tendremos que ver los ingresos que tenemos y cómo van los gastos", resaltó.

La decisión la había dado a conocer el gobernador Sergio Uñac el 9 de este mes, con el anuncio de que con ayuda de Nación y plata de la provincia regresaba los valores del transporte público a los de fin de 2019 (ver Transporte y...). Con respecto al servicio que presta Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el mandatario había resaltado que la iniciativa se tomó "para cuidar el poder adquisitivo de los sanjuaninos" y que implicaba un "esfuerzo" para la administración. Es que de las arcas locales también sale dinero para subsidiar el precio de viajar en colectivo y el de la boleta de energía eléctrica para los sectores más vulnerables.

Con el congelamiento de las tarifas de OSSE, el titular de un hogar con conexión de agua paga 395,51 pesos mientras que el de uno que posee agua y cloaca desembolsa en $720,71. Los jubilados tienen precios diferenciales, ya que en el primer caso abonan 188,95 mientras que en el segundo, 329,87 pesos.

Por el arrastre de la inflación de 2019 y la que se vislumbra para este año (en el orden del 42 por ciento, según consultoras nacionales), era inminente un aumento de la tarifa del servicio. De hecho, su presidente, Guillermo Sirerol, había señalado que iba a estar a tono del crecimiento del nivel de precios. Las subas generalmente están motivadas por el incremento de los insumos que se utilizan para potabilizar el agua, algunos de los cuales están dolarizados, además de la incidencia del impacto de los combustibles.

Sin embargo, Uñac salió a informar que "las tarifas de agua y cloacas no aumentarán por 120 días en lo que respecta a la prestación que hace OSSE", dado que había aclarado que la medida no alcanza a las uniones vecinales que manejan su propio servicio. En ese entonces no se conocía el costo económico de la iniciativa, por lo que el Ministerio de Hacienda se puso a trabajar en los números, ya que la empresa estatal tiene sus partidas justas para encarar obras y el mantenimiento del servicio. López remarcó que la inversión implicará unos 140 millones de pesos durante los cuatro meses y que "hoy tenemos manera de hacerle frente al congelamiento, a través de nuestras reservas. Después del primer trimestre tendremos que mirar si tenemos que ajustar en algún lado".



Transporte y energía

Para este año, la gestión uñaquista dispuso un subsidio de 122 millones de pesos por mes para la tarifa del transporte público. Luego de congelar el precio de la zona metropolitana de provincia y Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional echó mano al Fondo Compensatorio para auxiliar a las provincias. Así, San Juan recibirá unos 60 millones de pesos por mes, durante cuatro meses (lo que hace un total de 240 millones), lo que le permitió volver a los valores del pasaje de fines de 2019. El de primera sección, el más utilizado, quedó en 22 pesos.

La administración provincial también había informado que destinará 25 millones de pesos por mes para subsidiar la tarifa de energía eléctrica de 55 mil de los 220 mil usuarios, que se encuentran entre los sectores más vulnerables.