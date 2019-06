La elección de autoridades municipales se vislumbra reñida en cinco distritos, en base a los resultados de las PASO y a que la campaña levantó polvareda para la general. En algunos, la puja por el sillón comunal está dada entre los referentes de los frentes con más peso en la provincia, Todos y Con Vos. En otros, la contienda involucra a representantes de espacios que apoyan a Sergio Uñac a la Gobernación. Cualquiera sea el motivo, los comicios se vivirán con más o menos tensión en 9 de Julio, Ullum, Iglesia, Caucete y Rivadavia.



En el primero, el resultado de las primarias reflejó una clara ventaja para el diputado del Frente Todos Daniel Banega, tanto sobre su competidor en la interna, Oscar Matamora, como por el actual intendente de Con Vos, ex Cambiemos, Gustavo Nuñez. El legislador se hizo de 1.962 votos y el jefe comunal captó sólo 1.758 sufragios. Tras esa contienda, Matamora cumplió con el mandato de Uñac, quien había habilitado la primaria siempre y cuando el derrotado luego trabajara en conjunto para ganar la intendencia. El director de Políticas Alimentarias obedeció el lineamiento, pero fuentes calificadas señalaron que gente de su equipo no lo ha hecho, por lo que Nuñez va a tratar de sacar provecho de esas diferencias, además de captar al resto del electorado.



En Iglesia, el intendente bloquista Marcelo Marinero busca repetir mandato con la coalición Todos, pero enfrente tiene a su correligionario, el diputado Jorge Espejo, quienes están fuertemente distanciados. El legislador armó un partido propio y en las PASO superó al jefe comunal por 159 votos. Tras esa elección, la campaña en el departamento del Norte fue durísima, con acusaciones de todo tipo entre ambos espacios. Así, los comicios en Iglesia se presentan para alquilar balcones.



Caucete también estará en la mira porque el PJ busca recuperar un distrito que está en poder de un basualdista. La concejal Romina Rosas fue la vencedora en la interna peronista y por sí sola obtuvo más votos que el intendente Julián Gil. La edil apuesta además a cosechar el caudal de sus rivales en las primarias, pero el jefe comunal y su equipo no se quedaron quietos. De hecho, en suelo caucetero se dio una de las campañas más ásperas.



En Rivadavia, la expectativa del justicialismo es que los votos que obtuvieron los que cayeron en la interna del Frente Todos vayan a la canasta de Marcelo Delgado para darle pelea al intendente Fabián Martín. Este fue el que más adhesiones sacó y selló el acuerdo para que el radicalismo lo acompañe. Una puja interesante será la del diputado departamental, ya que, en las PASO, la candidata peronista Graciela Rodríguez aventajó al basualdista Sergio Miodowsky.



En Ullum la batalla se da entre referentes que apoyan a Uñac. El actual intendente, Leopoldo Soler, decidió salirse de Cambiemos y apostar por un partido municipal propio para retener el sillón comunal. Desde el Frente Todos, David Domínguez, del Movimiento Evita, busca arrebatarle el cargo. En las PASO, la fuerza departamental de Soler "Mejor Nosotros" obtuvo 331 sufragios más que el espacio oficialista. En cifras, obtuvo el 39,8 por ciento de los votos, contra el 30,5 por ciento de su rival del PJ. Desde ambos espacios se han tirado con todo en las redes sociales y en la campaña, ambos candidatos se han mostrado con ministros de Uñac para conseguir el arrastre de este último.



Del resto, la atención también estará centrada en Capital, donde Emilio Baistrocchi, que venció al intendente Franco Aranda, busca quedarse con la comuna ante el actuarista Rodolfo Colombo. En Santa Lucía, Juan José Orrego, hermano de Marcelo, apunta a retener el bastión familiar frente a Lucio González, del peronismo. En Chimbas, Fabián Gramajo apuesta a seguir con el respaldo de su resultado en las PASO y en Rawson, Rubén García batallará contra la macrista Gimena Martinazzo por el sillón que dejará Juan Carlos Gioja.