La transformación de la ruta nacional 40 en autopista entre San Juan y Mendoza fue anunciada en enero de 2016 por el presidente Mauricio Macri, pero el proyecto sobre el tramo más grande en suelo local está muerto, ya que ni siquiera se ha licitado y no hay indicios sobre algún proceso que lo ponga en marcha. Se trata de un sector de 62 kilómetros que va desde Tres Esquinas, Sarmiento, a la vecina provincia, el cual se iba incluir en el sistema de financiamiento de Participación Público-Privada (PPP), según lo promocionado, pero al final quedó en la nada. De hecho, en el Gobierno sanjuanino no tienen ninguna novedad sobre ese tramo, señalaron fuentes oficiales.



Por el lado de Mendoza, trascendió el martes en medios nacionales que hay 78 kilómetros que serían ejecutados bajo el mecanismo de PPP, los cuales están frenados hasta que se puedan reducir los costos financieros y bajen las tasas, dado que el sistema implica la inversión por parte de privados que tendrán, a su vez, un recupero del aporte que hagan.



De acuerdo al proyecto, el sector de San Juan se dividió en tres partes (Ver infografía). La primera y la segunda ya fueron licitadas y adjudicadas a la empresa Green SA y el presupuesto de ambas obras fue de 2.257 millones de pesos. La constructora está realizando trabajos en el tramo que va de Calle 8, Pocito, a Cochagual, Sarmiento, y ha comenzado tareas desde esta última localidad a Tres Esquinas, aunque a un ritmo más lento, señalaron las fuentes. Desde la delegación local de Vialidad no brindaron datos sobre el nivel de ejecución. En ese marco, Ante Dumandzic, titular de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción había señalado a este medio que entre los fondos que Vialidad Nacional le viene demorando a las empresas en el pago de certificaciones y reconocimientos de mayores costos se encuentra la parte de la ruta nacional 40 que incluye el ingreso a Media Agua, Sarmiento. Inclusive, fuentes calificadas también reconocieron que hay problemas en el pago del tramo número dos.



Ahora, el último sector, que va de Tres Esquinas a Mendoza, es el que está inactivo. Según había dado a conocer Vialidad Nacional, el tramo iba a ser incorporado en los proyectos de Participación Público-Privada en 2018, pero al final no fue tenido en cuenta y desde entonces no hay ningún tipo de novedad. Como ese esquema requiere del financiamiento privado, la actual situación económica, con el riesgo país por las nubes, vuelve difícil la intervención de particulares, tal como trascendió en la parte que involucra a la vecina provincia.



La ruta 40 es la principal vía de conexión turística, comercial y productiva con Mendoza. La transformación en autopista incluyó el sector de Calle 5 y 8, en Pocito, el cual quedó habilitado en marzo, tras casi un año de demora por problemas entre la empresa Panedile y Vialidad Nacional. La obra fue adjudicada en 2016 en 554 millones de pesos y terminó costando 1.075 millones.