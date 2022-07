Rodolfo Colombo, líder de Actuar, tiró la primera opinión y tuvo eco en Juntos por el Cambio (JxC). Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, coincidió en que Marcelo Orrego y Fabián Martín son la mejor fórmula hoy para la Gobernación dado que "son los dos dirigentes mejor posicionados y que tienen más experiencia de gestión". Por su parte, Horacio Tello, de la UCR, destacó que la dupla "no me parece mal", aunque hizo algunas salvedades, mientras que Enzo Cornejo, del Pro, evitó hablar de candidaturas. Al ser consultado en el programa "Demasiado Información", de Radio Sarmiento, el propio Martín, intendente de Rivadavia, paró la pelota al señalar que no son momentos de hablar de postulaciones, algo que viene repitiendo el diputado nacional Orrego.

Colombo había definido el sábado en la misma emisora a esa eventual fórmula, además, como "hermosa" y "con potencia" y que el "consenso natural" para encabezar la lista lo tiene Orrego, quien tiene "las mayores posibilidades de ser Gobernador". El actuarista es la tercera figura de mayor peso en JxC y su postura abrió el abanico de interpretaciones en el mundillo político. Al calificarla de la "mejor" dupla, ¿ya los encorsetó en lugares específicos, sobre todo a Martín, que puede tener otras aspiraciones? El jefe comunal rivadaviense, que no puede ir por otro mandato en el departamento, había dicho que "tengo posibilidades de ser candidato a Gobernador", pero luego bajó la espuma.

Por otro lado, el año que viene no solo se ponen en juego los cargos provinciales (Gobernador y vice, intendentes, diputados y concejales), sino también los de tipo nacional (senadores y diputados). Uno de los que renueva su puesto en la Cámara Alta es Roberto Basualdo, quien viene asegurando que no peleará por ningún lugar. Después, el propio Orrego cumple los cuatro años de mandato en la Cámara Baja, por lo que también es un escaño en el que puede haber movimiento. En 2021, Colombo venía apostando fuerte para ser candidato a diputado nacional, pero, tras un acuerdo con el ex intendente de Santa Lucía, se bajó y le dejó el lugar a Susana Laciar, de Producción y Trabajo, quien resultó electa. ¿Será la oportunidad del actuarista a nivel nacional y dejar la competencia por Capital en uno de sus laderos, como Gustavo Usín? Este último, actual diputado provincial, no ha descartado anotarse en la puja por el principal distrito. ¿O dichas bancas nacionales son vistas como demasiado "premio" para Colombo, teniendo en cuenta que están en poder de Producción y Trabajo? El fundador de Actuar también viene esquivando definiciones sobre su futuro, por lo que todo se irá viendo con el devenir de los acuerdos.

Por lo pronto, hay socios en la principal alianza opositora que concuerdan, en mayor o menor medida, con Colombo. Un punto que puede generar cierto ruido es que los integrantes que encabecen la lista sean del mismo partido, ya que se trata de un frente, indicó el radical Tello, aunque aclaró "no me parece mal" la fórmula. No obstante, Producción y Trabajo ya tuvo una fórmula completa en 2019. Pragmático, Fernández, de Dignidad Ciudadana, resaltó que "hay que ganar, más allá de que sea una coalición, hay que buscar los mejores candidatos. Si la fórmula integrada por ambos, nos puede asegurar la victoria, vamos a estar todos de acuerdo". El que se mantuvo al margen de una opinión de una dupla fue Cornejo, del Pro, quien sí viene reconociendo el liderazgo de Orrego.

En juego

El año que viene, JxC pone en juego dos bancas nacionales. Una es la de diputado nacional que tiene Marcelo Orrego, la que conquistó en 2019. La otra es la de senador, que ganó Roberto Basualdo en 2017.

Intendencias

La coalición opositora tiene tres Intendencias: Santa Lucía, que está en poder de Juan José Orrego; Rivadavia, bajo el mando de Fabián Martín, y 9 de Julio, en manos de Gustavo Núñez.

Posicionamiento a nivel nacional

El primero que salió a dar su postura sobre candidaturas presidenciales fue Gustavo Usín, titular de Actuar, quien se mostró a favor de Horacio Rodríguez Larreta, de quien elogió su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la misma línea estuvo Rodolfo Colombo, fundador del partido municipal capitalino, quien agregó como figura nacional a Martín Lousteau, aunque el radical, del espacio Evolución, tiene la mira puesta en Ciudad de Buenos Aires.

Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo, no quiso volcarse a favor de ningún presidenciable, al igual que Enzo Cornejo, presidente del Pro, quien mencionó como figuras al propio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, titular del partido a nivel nacional; el expresidente Mauricio Macri y Mauría Eugenia Vidal.

Por su parte, el radicalismo local pone fichas en los aspirantes del partido a nivel nacional. De esa manera, Horacio Tello dijo que el candidato presidencial saldrá entre el neurocirujano Facundo Manes y el jujeño Gerardo Morales. Eduardo Castro, ex presidente de la UCR sanjuanina y actual convencional, se inclinó a favor de la postulación de Manes.