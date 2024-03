En una extensa resolución, la Junta Electoral del bloquismo avaló la lista del actual presidente Luis Rueda, quien va por la reelección en el Comité Central, el máximo órgano de conducción. No obstante, sufrió un revés, ya que le bajaron la que había presentado en Rawson. A su vez, el organismo partidario anuló siete listas (9 de Julio, Zonda, San Martín, Trinidad, Chimbas, Jáchal y Pocito) de Juan Domingo Bravo, debido a que las consideró como no presentadas por no cumplir requisitos formales.

Tras el resultado, es un hecho que el apoderado del hijo del caudillo Don Leopoldo apelará a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1 su impugnación a la lista de Rueda al Comité Central, además de que buscará revertir el revés en las siete nóminas departamentales. Se trata de un camino difícil, ya que la Justicia Electoral no suele ir en contra de las decisiones de la Junta Electoral, salvo que haya flagrantes arbitrariedades. De hecho, el organismo partidario bajó la lista de Bravo, quien acudió a la Justicia, pero terminó confirmando que quedó fuera de competencia.

Si se mantiene el actual escenario, Rueda tendrá candidatos en 21 de los 22 Comité Departamentales (Capital tiene cuatro, más los 18 distritos), dado que la única lista que se le cayó fue la de Rawson. Por su parte, Bravo se había presentado en 20 departamentos, pero le anularon siete. De esa manera, habría internas en 13: Capital Centro, Desamparados, Concepción, Rivadavia, Santa Lucía, Caucete, Sarmiento, 25 de Mayo, Albardón, Angaco, Calingasta y Ullum. Salvo, que luego se produzcan acuerdo y se reduzcan las competencias.

La Junta, primero, analizó la impugnación del abogado César Porto Maradona contra la lista de Rueda por la supuesta falta de avales. Sin embargo, el organismo, presidido por Federico Rizo, señaló que la nómina oficialista presentó un total de 773 avales, de los cuales, a 109 consideró como no válidos, por lo que quedaron en pie 664, una cifra mayor a la exigida: 543. Por lo tanto, la avaló, además de señalar que la impugnación de avales, por la presunta adulteración y violación a la voluntad del avalista, no se configuró.

El organismo sí le bajó a Rueda la lista de Rawson por falta de avales. Se trata del distrito más populoso y uno de los más importantes, en el que el presidente se queda sin candidatos.

En cuanto a las listas de Bravo, el encargado de impugnarlas del lado de Rueda fue el apoderado Alfredo Nardi. En la de 9 de Julio, se dieron múltiples candidaturas, es decir, postulantes al departamento y al Comité Central, por lo que fue considerada incompleta y se le dio de baja. En Zonda, la Junta verificó que se anotaron candidatos titulares a dicho comité y que también fueron registrados como suplentes. Así, el organismo entendió que hubo "graves e insalvables vicios".

En el Comité de San Martín, el sector de Bravo anotó, por ejemplo, candidatos en ese departamento que también figuran como convencionales suplentes. O sea, dobles candidaturas, las que no están permitidas.

En Trinidad, el sector del hijo del caudillo bloquista registró 11 candidatos al Comité cuando son necesarios 12, además de que no inscribió convencionales suplentes. Por eso, fue anulada por incompleta. En Chimbas se dio que, entre los candidatos, debían exhibir cinco convencionales suplentes y presentaron tres. A su vez, en Jáchal hubo un postulante como delegado departamental que no estampó su firma, por lo que, ante esa falta, la nómina también fue dada de baja.

En Pocito se dio una situación insólita. En la lista de Bravo renunciaron 20 candidatos/avalistas (de acuerdo a la definición en la nota de renuncia) y dos avalistas. En total, 22. En ese departamento, la cantidad de avales para poder competir son 47 y, tras las renuncias, sólo quedaron 17 en pie. Ergo, la lista no fue avalada.

De hecho, trascendió que no fueron las únicas renuncias que sufrió el sector de Bravo, sino que hubo unas 40 más. En esos casos, el espacio opositor debe buscar los reemplazos y tiene tiempo hasta mañana, lo que se verificará en la etapa previa a la oficialización de las listas, la que está prevista para el próximo martes.

Rechazo

El oficialismo había impugnado a 11 candidatos de la lista de Bravo y solicitó la exclusión del padrón debido a que fueron candidatos en frentes no avalados por el bloquismo. Sin embargo, la Junta rechazó el planteo porque figuran en el padrón y no fueron impugnados previamente.