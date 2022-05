El Distrito 9 de Vialidad Nacional, que encabeza Jorge Deiana, dio un paso clave para avanzar en la construcción de la Ruta Nacional 153, desde la localidad de Pedernal, en Sarmiento, y la intersección con la Ruta 149, en Mendoza, antes de llegar a Uspallata. Según confirmó el funcionario nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está en condiciones de financiar la obra, a través de un préstamo calculado en 106 millones de dólares. Para dar el OK, Vialidad Nacional, junto con la provincia, deberá presentar los documentos necesarios y, de esa manera, obtener la no objeción al crédito internacional. Según explicó Deiana, el documento esencial es el proyecto ejecutivo, que la provincia tiene avanzado, pero debe ser actualizado. Ese trámite estará listo en el segundo semestre, por lo que no se descarta que la financiación llegue en lo que resta del año para que la obra pueda ser licitada.

El proyecto contempla casi 75 kilómetros de ruta entre San Juan y Mendoza, central para el sector calero de la provincia, que destina sus productos a Chile y que, con el nuevo camino, podrá ahorrar costos en traslado. Además, se trata de un camino con alto contenido turístico y en el que están previstos cinco puentes y un túnel. El costo de la obra no es menor, ya que, al valor del dólar oficial de ayer, el monto asciende a unos 13.000 millones de pesos.

Deiana destacó que "está presentado ante el BID el financiamiento de la Ruta 153. Hay un préstamo concreto que se ha ofrecido para financiar la ruta. Ahora esperamos el OK, una vez que presentemos la documentación", lo que se espera que ocurra en el segundo semestre. Según trascendió, el logro local se dio porque existe un cupo de financiamiento internacional para obras en distintos puntos del país. Algunos de esos proyectos no han podido avanzar, por lo que pudo ser incorporada la Ruta 153 para su evaluación y obtuvo un visto bueno preliminar. En esa línea, Deiana indicó que "se puede avanzar porque el Distrito 9 tiene el proyecto y hay otros distritos del país que tenían que ejecutar proyectos con financiamiento BID y no lo están logrando. Nosotros si estamos en condiciones de ejecutarlo". Además, confirmó que el monto que llegaría "es adicional" a otros préstamos asignados, como el segundo tramo de la Ruta 40 Sur y el Túnel de Zonda, entre otros.

Desde el sector calero miran con atención la obra de la Ruta 153 (Ver infografía), ya que, según calculan, permitiría ahorrar hasta 10 dólares por tonelada de material exportado.

Avanza la pavimentación de la Ruta 150



Vialidad Nacional avanza con la pavimentación de un tramo de la Ruta 150, hacia el límite con Chile. Se trata de la Sección 1, desde Las Flores hasta Peñasquito, en Iglesia. Las tareas no sólo incluyen pavimentación, sino que también se ha colocado alambrado a ambos lados del camino y se ha traslado una línea eléctrica, indicaron fuentes de la entidad nacional. Hasta el momento se han finalizado 15 kilómetros de pavimentación, de un total de 26. En esa línea, el titular del Distrito 9, Jorge Deiana, estimó que el tramo restante estará listo "el mes que viene".

Se trata de una obra que estaba prevista durante la administración anterior de Mauricio Macri y que quedó frenada por falta de financiamiento. El Distrito 9 logró recuperar la obra y ponerla en marcha durante este año y gracias a que se renovó el contrato con la empresa que tenía a cargo las tareas.