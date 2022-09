En medio de una etapa en la que los partidos opositores buscan rearmarse en la provincia de cara a las elección del próximo año, Alfredo Avelín Nollens se quejó de Juntos por el Cambio pero también dijo que la Cruzada Renovadora no tiene problemas en sentarse a dialogar.

Al ser consultado sobre si recibió alguna invitación por parte de JxC, el exintendente de la Capital dijo que "no es cuestión de que te llamen dos ahoras antes y te digan 'mira, venite porque voy a tener una reunión y vamos a tratar de hacer una conferencia de prensa. Nadie me llamó para hacer ninguna alianza ni frente. Hubo un solo llamado para una conferencia de prensa en la que se iba a mostrar el dessacuerdo sobre la ley de Lemas".

En ese sentido, el dirigente sostuvo que "tenemos muchas experiencias en acuerdos y diálogos, que deben hacerse de manera directa y respetuosa, y cada uno de nosotros tiene que dialogar, disentir y hacer todo en conjunto, pero en ningún momento he tenido algún llamado al respecto. De todas maneras, no no tenemos ningún problema en hablar y ver si hay elementos que nos permitan hacer acuerdos políticos, pero con la Cruzada no hubo reunión ni formal ni informal".

Avelín Nollens se mostró cauto y señaló que "vamos a esperar hasta fin de año. Creemos que es necesario tomarse un tiempo debido a las problemáticas por las que atraviesa el país y tampoco sabemos cuándo van a ser las elecciones en San Juan. Cuando eso ocurra, vamos a conversar, pero por ahora hay mucha incertidumbre".

Por último, el titular de la Cruzada Renovadora hizo pesar su experiencia política y expresó que "no voy a ganar una elección para que después se destruya todo y que quede el acuerdo que se hizo por el suelo, porque ya nos pasó antes".