Con música festiva, los militantes recibieron a Avelín en el búnker de la Cruzada para celebrar el triunfo en la interna.

La otra interna que hubo en la provincia fue la del Frente Consenso Federal. Allí, la cruzadista Nancy Avelín se impuso ante Conrado Suárez, que jugó con el Socialismo, con el 64,57 por ciento de los votos. De esa manera, será la candidata de Roberto Lavagna, que buscará en octubre una banca en el Congreso. Por otro lado, el Frente de Izquierda y los partidos Dignidad Ciudadana y Nueva Dirigencia no pudieron superar el piso necesario de las PASO para sacar el pasaje a la general.



En el búnker de la Cruzada Renovadora se vivió un ambiente festivo cuando empezaron a conocerse los primeros números. Es que, al cierre de esta edición y con el 96,6 por ciento de las mesas escrutadas, Avelín aventajaba a Suárez. En la tabla general, la cruzadista alcanzó casi el cinco por ciento mientras que su rival llegó al 2,72. Los dos sumaron alrededor de 7,70 puntos mientras que la dupla presidencial de Consenso Federal sacó 2,25 puntos más.



Suárez había reconocido temprano la derrota y contó que había hablado con representantes de la Cruzada para felicitarlos por el triunfo, aunque no había podido dar con Avelín. El enfrentamiento no solamente se dio en las urnas, sino que también desde ambos sectores tuvieron cruces en el armado de las listas y la presentación de los modelos de votos. Es que la Cruzada y el Socialismo exhibieron fuertes diferencias ideológicas y la más visible giró en torno la despenalización del aborto. Avelín siempre se autodenominó una defensora de la vida y está del lado de los "pañuelos celestes". En el debate de los precandidatos había dicho que "voy a levantar fuerte la voz en el Congreso por los derechos del niño por nacer". En cambio, Suárez había explicado que la mujer puede decidir sobre su cuerpo y se ubicó alineado a los "pañuelos verdes". Este sector y las fuerzas de izquierda son las únicas que acompañan esta postura en la provincia.



En cuanto al resto, el Frente de Izquierda no alcanzaba por un pelo el piso del 1,5 por ciento para jugar en la general. La coalición obtenía el 1,45. A su vez, Dignidad Ciudadana llegaba al 1,4 por ciento y Nueva Dirigencia quedaba en último lugar con el 0,26 por ciento. Así, los tres quedaron afuera. En cuanto a Mary Garrido, precandidata del Frente de Izquierda, y Tejada, de Nueva Dirigencia, hicieron referencia a la marcada polarización que existió entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pese al resultado negativo, la referente de la Nueva Izquierda se mostró contenta porque lograron mostrar la unidad del sector, que hacía mucho tiempo que venían impulsando, y agregó que "gane quién gane vamos a estar reclamando por los derechos de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores". Gustavo Fernández, el postulante en primer término de Dignidad Ciudadana, se había mostrado esperanzado en superar la vara del 1,5 por ciento, pero luego, con la sumatoria de las mesas escrutadas, el resultado dejó al partido sin poder participar la instancia decisiva.



De esa manera, en la general en San Juan se verán las caras el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Consenso Federal.