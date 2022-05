Este sábado, en el programa A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento, el presidente de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, habló sobre diferentes temas y se centró al trabajo que se está realizando para las elecciones del 2023.

Cabe destacar que el sector que lidera acordó aliarse con el Partido Libertario, comandado por Javier Milei y remarcó que "es una alternativa positiva para el país".

Del mismo modo, resaltó que cuando la Cruzada "empieza a tomar revuelo, hay sectores que critican" como ha pasado "históricamente". "He pasado por todas, me han calumniado, me han querido presionar y hasta me han querido matar. No me interesa eso, a mi me interesa el país", enfatizó.

Además, dijo que cuando ve a una mamá amamantando en el suelo, "mirá si me va a importar que dos o tres taraditos me critiquen".

Posteriormente, aseguró que ya no hay énfasis en Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sino que hay más fuerzas políticas que están en el tablero electoral. "Ya no hay tanta polarización, la tercera fuerza es Milei".

En el plano local y nacional, sentenció que el actual Frente "va a perder la gobernación, este ciclo se ha terminado y vamos a ganar los que somos la oposición".