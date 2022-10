Luego de las declaraciones del CEO de Barrick sobre la situación complicada que atraviesa el sector, la secretaria de Minería de la Nación, María Fernanda Ávila destacó que conocen que "la Industria tenga problema" y agregó que "estamos buscando soluciones". Los dichos de la funcionaria se dan en el marco de su visita a San Juan y en base a lo que manifestó hace algunos días el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, quien volvió a criticar duramente las restricciones monetarias, la situación financiera, el tipo de cambio, inflación e impuestos de Argentina, e insistió en que ese escenario pone en riesgo la extensión de la mina Veladero que la compañía opera en el departamento sanjuanino de Iglesia.

Ávila llegó a la provincia para participar de la Feria Minera y en un encuentro con la prensa, en Casa de Gobierno, dijo que el país vive un momento "de una oleada de inversiones". "En los últimos dos años hubo un récord de inversiones de más de 10 mil millones de dólares", explicó y agregó que la Industria tiene problemas que necesitan ser abordados.

"Estamos trabajando para buscar soluciones pero dentro de un diálogo que entienda las necesidades del país y que vaya dentro del ordenamiento fiscal que está diseñando el ministro de Economía", remarcó.

También destacó que no hay una solución única porque no hay un problema único. "Hay que ir abordándolos uno por uno porque no hay una solución que calce para toda la industria", sentenció.

Ley de Humedales

La titular de la Secretaría de Minería de la Nación dijo que es un tema que hay que manejarlo con gran participación de las provincia. "Es un diálogo que hay que dar para que se escuche la voz de cada provincia y garantizar que no se frene la industria que hoy el país necesita", manifestó.