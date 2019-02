Durante la mañana de hoy, en el SUM del Departamento de Bomberos de la Policía de San Juan, se llevó a cabo el acto de entrega de un drone al Departamento de Drogas Ilegales y certificados del curso capacitación al equipo de GERAS. Allí, el Ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dijo que antes de terminar su gestión va a "apostar a la construcción de una nueva Central de Policía". "Sería como la frutilla del postre, al menos quisiera dejar el proyecto y licitado y adjudicado en caso de que nos tocara irnos", aseguró.

"Estamos adquiriendo mucha tecnología, mucho equipamiento y es muy bueno para la Policía. En equipamiento hemos incorporado móviles, tanto autos como motos, en materia de tecnología hemos sumado, también en armamento hemos tratado de comprar lo mejor de lo mejor, siempre en la medida de lo posible y ustedes son conscientes de eso. Nos enorgullece ver el avance que ha tenido la Policía en los últimos años", dijo Baistrocchi.



Luego agregó que desde esta gestión seguirán acompañando a la institución, "no sólo comprando tecnología, remodelando o construyendo infraestructura, sino en todo lo que necesiten. Somos un gran equipo y me parece que hay que seguir apostando a eso porque las cosas no funcionan si no es en equipo. Esto es un gran esfuerzo económico de la Provincia, una gran inversión porque apostamos a una Policía de alto nivel".