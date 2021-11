Al igual que sucedió en las PASO del 12 de septiembre, el somingo pasado el Frente de Todos ganó en 15 departamentos y perdió en Capital, Santa Lucía, Rivadavia e Iglesia. En ese contexto, Emilio Baistrocchi analizó los resultados, realizó una autocrítica y no descartó hacer cambios en el Gabinete, aunque evitó dar nombres o fechas.

"Son múltiples los factores que hacen al resultado y uno de esos es la gestión, así que tendremos que trabajar para mejorar. Hice cambios y los haremos. No es una cuestión resultadista, acá las cosas no se ven en el corto plazo. Con los objetivos planteados venimos bien, pero pretendemos resultados de dos años, cuando en realidad tenemos de uno porque el año pasado prácticamente fue imposible", dijo el intendente capitalino en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfoSJ).

"Así como he hecho cambios antes en diversas áreas, no descarto volver a hacerlos. Esto es parte de la política. Estamos haciendo las evaluaciones del caso, es muy reciente, pero no quiero hacerlos en caliente. Siempre apostamos a seguir mejorando", agregó.

Además, el jefe comunal señaló que con los resultados obtenidos tanto en "el municipio, la provincia y nación, la gente está diciendo que hablemos menos de política y que vayamos a la política de trabajo, como herramienta de transformación social, de gestión".

Baistrocchi indicó que "para eso nos han elegido". "Sin polemizar, sin pelearnos, sin tantos analisis. Uno siempre quiere mejorar los resultados, vamos a apostar a tener una muy buena gestión con los capitalinos", concluyó.