Representantes del Gobierno, con Sergio Uñac a la cabeza y sus funcionarios de primera línea. Referentes de la Justicia provincial y federal, más los del Poder Legislativo. Figuras de la oposición, del sector empresario y hasta de la UNSJ. Todo ese abanico de protagonistas de distintos sectores se congregó en el cierre anual del programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, lo que reflejó una postal de unidad con la mira puesta en el desarrollo de la provincia, por más que cada uno de ellos planteara diferentes visiones con respecto a la realidad nacional. Así, se dio el clásico balance del año que está por finalizar y las expectativas depositadas en el que viene, sumado a la buena onda entre todos, cosa que se vio en charlas informales, abrazos afectuosos y anécdotas cómplices.



El encuentro se dio en el café Tres Cumbres de avenida España antes de Laprida, al que asistieron 31 representantes del ambiente político, judicial y empresarial. A la hora del balance, Uñac dijo que para la provincia fue positivo, ya que con la gestión macrista lograron encontrar "un punto de equilibrio" y que San Juan fue una de las provincias que "más recursos trajo para obras hídricas y de saneamiento". No obstante, destacó que "nos hubiese gustado que la economía fuese de otra manera, aunque nosotros casi que logramos una situación de aislamiento respecto del contexto de crisis económica y social nacional". Frente a lo que se viene, el pocitano reiteró su respaldo hacia el presidente Alberto Fernández al señalar que "me siento parte del actual Gobierno nacional" y resaltó que "la situación del país es muy difícil".



El vice y presidente de la Legislatura, Roberto Gattoni, quien antes manejó los números de la provincia, también remarcó la gestión local que permitió sortear la crisis y enfrentar "desfinanciamientos" de Nación.



Por el lado rival, el líder de Producción y Trabajo, el diputado nacional Marcelo Orrego, destacó que "estamos para sumar, desde una oposición constructiva". Además, le deseó "el mayor de los éxitos" a Uñac, "porque su éxito va a ser el de los sanjuaninos". Su colega Fabián Martín, intendente de Rivadavia, calificó con un 6 a la administración local y señaló que "pese a toda la problemática, en San Juan se respira diferente". El diputado nacional Eduardo Cáceres, del PRO, le puso un 7, "un poco por el espíritu de ir hacia adelante, pero hay dificultades". Ambos sí cuestionaron el inicio de Fernández. El primero dijo que ha profundizado en "lo mismo de siempre: sacarle a la producción, a la clase media para que el Estado recaude más" mientras que el segundo manifestó que ya "liberaron presos, les sacaron el dinero a los jubilados".



El respaldo de la gestión local vino también de las cuatro ministras: Marisa López, de Hacienda; Claudia Grynszpan, de Turismo; Fabiola Aubone, de Gobierno, y Alejandra Venerando, de Salud. Todas resaltaron los logros en sus respectivas áreas frente al delicado escenario nacional.



El Poder Judicial estuvo presente en el cierre del programa radial con la ministra a cargo de la presidencia de la Corte, Adriana García Nieto, y el fiscal General Eduardo Quattropani, además del fiscal federal Francisco Maldonado y el secretario Electoral Edgardo Benítez. La primera hizo hincapié en la puesta en marcha del sistema oral en los fueros civil y laboral y la próxima implementación de la investigación fiscal. Este procedimiento también está previsto para el año que viene en la Justicia Federal, expresó Maldonado.



También estuvo el sector empresarial con Hugo Goransky, de la Unión Industrial; Dino Minozzi, de la Federación Económica, y Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio. Los tres reflexionaron sobre los padecimientos en la administración macrista y Minozzi en particular deslizó críticas hacia la recarga impositiva del megaproyecto de ley del actual Gobierno nacional. La voz de la UNSJ fue la vicerrectora Mónica Coca, quien dijo que el deseo es que la casa de altos estudio siga creciendo, "con un liderazgo femenino". También participaron intendentes que dieron batacazos, como Jorge Espejo, de Iglesia, y Romina Rosas, de Caucete, entre otros.