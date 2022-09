El senador Nacional Roberto Basualdo repudió el intento de asesinato de la vicepresidente, pero dijo que "no es momento de salir a la calle", en relación al feriado nacional decretado por presidencia para manifestarse en favor de Cristina.

"Estamos todos sorprendidos todos. El protocolo de seguridad ha fallado hay que seguir investigando como fue y qué ocurrió, como está el agresor. Yo repudio totalmente lo que ocurrió", dijo en los micrófonos de Radio Sarmiento.

"Esperaba que el presidente diera información sobre lo ocurrido y que repudiara, en eso no hay grieta. Yo no concuerdo, no es momento de salir a la calle. Hay que invitarlos a trabajar y que la Justicia investigue" , agregó.