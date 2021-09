Había asegurado que daría un paso al costado en la toma de decisiones del principal espacio opositor. Incluso, dejó su cargo de presidente de Producción y Trabajo (PyT) en manos del santaluceño Marcelo Orrego, quien supo tomar la batuta y asumir el rol de líder para competir en 2019 por la Gobernación y, después, lograr una banca en la Cámara de Diputados. Pese a ese escenario, el senador Roberto Basualdo mantiene su influencia en Juntos por el Cambio (JxC), al punto de sugerir a Susana Laciar como precandidata en primer lugar y mediar y pegar unos llamados telefónicos cuando Rodolfo Colombo, de Actuar, amagó con romper la unidad dado que insinuaba con competir en una interna.



Basualdo fue el fundador de Producción y Trabajo y es uno de los referentes políticos de Orrego. Si bien el senador ha venido señalando públicamente que no interviene en las decisiones políticas del partido ni del frente, lo cierto es que da sus recomendaciones y tiene algún nivel de participación. El espaldarazo a Laciar no fue menor. La mujer carga su trayectoria en el partido, ya que lo presidió, fue diputada provincial y acompañó a Basualdo en varios comicios en puestos de vanguardia. Su presencia siguió con Orrego, ya que en la elección provincial de 2019 fue candidata a vicegobernadora y en la legislativa de ese año fue en segundo lugar en la lista de diputados nacionales.

Basualdo había anunciado en 2017 que daría un paso al costado en las decisiones.

La postulación de Laciar había generado cierto ruido interno, debido a que después de 2019 se había alejado prácticamente de la vidriera política y algunos integrantes del partido le cuestionaban que si quería ser candidata debía mostrarse más en público, algo que no estaba haciendo. No obstante, la opinión de Basualdo tuvo su peso y Orrego la ungió como la candidata.

Una situación similar se dio con Colombo. Fuentes del espacio indicaron que el senador también intervino para colaborar en desarticular la interna que insinuó el capitalino, ya que dialogó telefónicamente con este para que depusiera sus intenciones. El dirigente de Actuar buscó hasta último momento tener el respaldo para encabezar la lista unidad de JxC. Su planteo tenía como sustento ser una figura conocida y que contaba con los votos de un distrito clave como Capital. Su intención se enfrentó con la postura de Orrego, quien no dejó que en el primer lugar de la lista fuese a alguien que no sea de su partido. Trascendió, por lo bajo, que hubo acalorados diálogos entre referentes de las segundas y terceras líneas, mientras que entre el líder de Actuar y el de Producción y Trabajo hubo una etapa de silencio. La situación llegó al punto de que Colombo no descartó pelear en una interna dentro del frente, hasta que se acentuó el diálogo con el santaluceño y el propio senador.



Tras zanjar esos puntos centrales, Orrego terminó de sellar el resto de los lugares en la lista. A pesar de los conflictos internos del PRO, el legislador nacional cumplió con el partido aliado y le otorgó el segundo lugar a Enzo Cornejo. De esa forma, la fuerza política no encabeza una lista tras ocho años. En la elección del tercer lugar tuvo en cuenta a la Unión Cívica Radical (UCR), que puso a Alejandra Leonardo, por lo que cerró con los compromisos nacionales de JxC.

Señal clave

Si bien Basualdo había indicado que daría un paso al costado en la toma de decisiones políticas dentro del principal frente opositor, la señal más clara de su alejamiento fue el cambio de la sede de Producción y Trabajo. Históricamente, el partido tuvo su espacio en un inmueble de calle Laprida antes de Jujuy, propiedad de Basualdo. Hacia las elecciones provinciales de 2019, en las que Orrego definió que pelearía por el sillón de Sarmiento, la sede cambió de lugar, dejó atrás el edificio y se mudó a un salón ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza, casi esquina de Florentino Ameghino. Desde ahí, Orrego empezó a construir su conducción. Además de la mudanza, aprovechó y le cambió el nombre al frente provincial, el que pasó a llamarse "Con Vos".

Cargos

Tras su alejamiento del PJ, Roberto Basualdo fundó Producción y Trabajo (PyT), partido con el que logró ser electo Senador en las elecciones de 2005. Si bien ha competido a nivel local por la gobernación, nunca logró una victoria. En cambio, sí pudo renovar su cargo en el Congreso en los sucesivos comicios. Así, el empresario, se ha convertido en uno de los dirigentes, locales y nacionales, con más trayectoria en la Cámara Alta, ya que, al finalizar su mandato, habrá cumplido 18 años de gestión en la Nación. Si bien ha trascendido que podría dar un paso al costado antes de que finalice su mandato, desde PyT se han encargado de indicar lo contrario, al manifestar que se mantendrá en su puesto y cumplirá con su periodo de senador hasta diciembre de 2023.