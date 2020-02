El cielo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), comienza a despejarse de cara a las elecciones previstas para el 10 de junio. Luego de varias reuniones encabezadas por un grupo de candidatos a conducir la casa de estudios superiores, uno de ellos decidió bajarse. Según confirmaron fuentes calificadas, el actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, dio un paso al costado y decidió apoyar a la actual vicerrectora Mónica Coca. Incluso, el acuerdo político será anunciado hoy en conferencia de prensa. Si bien Coca no quiso dar detalles de la negociación, confirmó que "hay un acuerdo con Bloch" y dijo que "esto demuestra que lo que planteamos no es un proyecto personal sino una construcción colectiva que tiene los mismos objetivos". Así, con el acuerdo, se consolida un espacio fuerte dentro de la UNSJ, ya que Coca llevará como compañero de fórmula a Tadeo Berenguer, titular de la Facultad de Ingeniería. Por su parte, según las fuentes, ya que no atendió los llamados de este medio, Bloch irá nuevamente por el decanato de Exactas.

Las negociaciones entre las partes comenzaron a fines del año pasado, pero tuvo su punto más álgido a mediados de enero cuando Bloch anunció, a través de las redes sociales, que el espacio se sometería a una encuesta para definir quién iría en primer y segundo lugar en la lista. El anuncio no cayó bien entre los protagonistas al punto que indicaron que fue un tema que se habló internamente, que no estaba definido y que el decano se había "cortado solo". Dentro de esa negociación inicial estuvo el titular de Arquitectura, Roberto Gómez, quien en su momento criticó a Bloch por el anuncio al manifestar que "fue apresurado". Al final, la encuesta no se hizo y las negociaciones quedaron trabadas. Al punto que, según las fuentes, Gómez se distanció y finalmente decidió no participar más de las reuniones. Así, si bien hay algunos que apuntan que el arquitecto no llegará a presentarse en junio como candidato a rector, hasta el momento es uno de los anotados para la competencia.

Para que Bloch tomara la decisión de dar un paso al costado, las fuentes indicaron que, a cambio de la encuesta, se hizo una consulta entre los distintos estamentos de la UNSJ, esto es en docentes, estudiantes, egresados y no docentes. El objetivo fue determinar quién de las autoridades medía más de cara a las elecciones. Así, la favorecida fue Coca, por lo que el decano de Exactas declinó su postulación y decidió apoyar a la vicerrectora.

En la vereda de enfrente, hay otras autoridades que siguen anotadas para llegar al Rectorado. Uno de ellos es el actual secretario de Obras, Jorge Cocinero, otro es el exministro de Gobierno del giojismo, Emilio Fernández, y la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Rosa Garbarino.

Por otro lado, hay dudas sobre el futuro de Oscar Nasisi. Si bien le indicó a este medio que no descartaba jugar por el decanato de Ingeniería, ahora circula el rumor de que apuntaría a ser compañero de fórmula de algún candidato e ir por la vicerrectoría.

Calendario electoral de la UNSJ



En noviembre del año pasado, el Consejo Superior de la UNSJ definió el cronograma para las elecciones de las autoridades de la casa de altos estudios. Se trata de una renovación de cargos en todas las áreas. Así, el 13 de marzo se pondrá en funciones la Junta Electoral, el 14 de mayo se publicarán los padrones definitivos y cuatro días más tarde se presentarán las listas y fórmulas de candidatos, mientras que el 21 cerrará el plazo para la presentación de impugnaciones. La elección se llevará adelante un mes después, el 10 de junio.