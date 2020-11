El sector bloquista opositor a Luis Rueda está que arde. El candidato a la presidencia del partido, Juan Domingo Bravo, señaló que le pidió a Graciela Caselles, actual conductora de la fuerza política y que va como segunda en su lista, que renuncie "a la brevedad" al bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación. No sólo eso, sino que también le solicitó que deje en claro que votará en contra de la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández. Bravo destacó que, si la legisladora no hiciese ninguna de las dos cosas, renunciará a la postulación. En ese marco, resaltó que su postura no tiene que ver con una imposición ni un acto de prepotencia, sino con que Caselles cumpla con lo que habían acordado en un documento firmado por ambos.

En dicho escrito, que este medio publicó el jueves, se señalaba que la diputada nacional había dejado el bloque oficialista y que se comprometía a no votar proyectos como la reforma judicial. Caselles había explicado que abrirá la bancada bloquista en el Congreso y que tal paso implica un proceso administrativo, por lo que no había dado fechas. Y, sobre la iniciativa del Gobierno nacional, había indicado que era posible que tuviera modificaciones y que, al momento de su tratamiento, iba a ver si la votaba o no.

Tales definiciones no cierran para Bravo, quien busca un mensaje contundente de la presidente partidaria, debido a que fue lo que habían acordado. Si el hijo del fallecido caudillo don Leopoldo se fuera de la lista opositora, causaría un verdadero cisma, dado que se alejaría el candidato a presidente y una serie de dirigentes que lo acompañan y que figuran en la nómina. Si eso sucediese, Caselles se vería en problemas para sostener la lista, ya que perdería una de las patas clave del armado, y se vería si ella continúa en esa línea opositora o si también se baja.

El que tiene todo en orden es Rueda, quien va acompañado de Laura Adámoli (viuda de Leopoldo "Polo" Bravo) y el intendente de Angaco, Carlos Maza, entre otros, para el Comité Central. Además, su espacio presentó listas en 21 de los 22 comités departamentales y cuenta con el respaldo de los tres jefes comunales, los tres diputados, concejales y dirigentes. Caselles había pedido la suspensión del calendario electoral, pero la Justicia la rechazó.