En su discurso a la militancia y seguidores de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, presidenta del Pro nacional, dijo "vamos a dejar de llorar y ganar en la cancha que nos metieron". La referencia fue al Gobierno provincial y al nuevo sistema electoral, el que la dirigente repudió y señaló que es una ley de Lemas "hecha a medida del oficialismo", pero que no va a "impedir el crecimiento" de la oposición. Si bien evitó hablar de su rival interno Horacio Rodríguez Larreta, destacó en Radio Sarmiento que "la sociedad ve en mí el coraje y el carácter para cambiar Argentina". Además, resaltó que "(Marcelo) Orrego es el candidato que mejor representa a todo JxC" en la provincia.

Bullrich pasó ayer por San Juan y tiró las definiciones en el búnker de avenida Central y en el programa "Demasiada Información" de la emisora radial. La titular del Pro llegó junto al radical Alfredo Cornejo, presidente del interbloque JxC en el Senado de la Nación. Entre ellos hubo múltiples gestos de una sociedad que puede llegar a traducirse en una fórmula presidencial dentro de la interna de la principal alianza opositora.

La presidenta del Pro dio un fuerte discurso al apuntarle al kirchnerismo y resaltar que "cuando no tenemos la fuerza y la valentía para hacerles frente, nos tiran 14 toneladas de piedras y nos quieren voltear". Se trató de una ineludible mención a la reforma previsional durante el Gobierno de Cambiemos, cuando manifestantes lanzaron piedras al Congreso cuando se trataba el proyecto de ley. Por eso, manifestó que "hemos decidido, como fuerza política, dar la lucha y no permitir nunca más que nos quieran sacar por la fuerza a través de la violencia que han instalado cuando fuimos Gobierno. No nos van a correr ni en San Juan ni en la Nación".

Al ser consultada sobre sus diferencias internas con Rodríguez Larreta en Radio Sarmiento, Bullrich dijo que no iba a hablar del jefe de Gobierno porteño, dado que "formamos parte del mismo partido. La gente se dará cuenta de las diferencias y lo diremos en la campaña". No obstante, remarcó que "saben que tengo personalidad, que he pasado por situaciones difíciles y que he logrado mantener bien altas las convicciones. Esas van a ser las características que estén sobre la mesa", sumado a que "con mi equipo tenemos un plan claro de shock para cambiar la economía, la educación y la seguridad". De esa manera, hizo hincapié en que "yo voy a las PASO" y que "la gente ve que el país necesita de un carácter y personalidad de cambio".

Sobre el escenario local, la titular del Pro expresó que "Orrego es el candidato que mejor representa a todo JxC, el que tiene la posibilidad de llevar adelante nuestras banderas. Necesitamos ganar San Juan". Por su parte, el senador Cornejo también resaltó este último punto para tener provincias del mismo signo político ante un desembarco de la alianza opositora en la Nación en 2023.

En la sede de JxC estuvieron los líderes de Producción y Trabajo, el Pro, la UCR, Actuar, Dignidad Ciudadana, Coalición Cívica, bloquistas y hasta el Gen.