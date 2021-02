Con el objetivo de tener un edificio moderno para los próximos 50 años y que esté ubicado en una zona con el mejor acceso posible, la gestión uñaquista modificó el proyecto para la nueva Terminal de ómnibus. La megaobra ahora estará emplazada sobre Ruta 20, en la zona donde se encuentra el Monumento al Gaucho, en Santa Lucía, y, si bien en la cartera de Obras están cerrando el proyecto, el ministro Julio Ortiz Andino estimó que costará unos 1.500 millones de pesos. A su vez, el cambio de lugar permitió que la provincia diera un paso más para concretar la transformación en autopista de la Ruta 20, en el tramo desde Avenida de Circunvalación hasta dicho monumento, lo que estaba en carpeta recién para 2022. Según el funcionario local, el Ejecutivo ya tiene el OK nacional del ministro de Obras de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, para avanzar con ambas iniciativas y que se ejecuten en conjunto. Así, el gobierno sanjuanino apunta a que las obras se licitan en el segundo semestre y que las tareas arranquen antes de que termine el año, por lo que para 2023 deberían estar listas.

El cambio del lugar en el que estará emplazada la nueva terminal no es menor. Según recordó Ortiz Andino, la obra estaba pensada en el predio ubicado detrás de la escuela María Auxiliadora, pero destacó que no cumplía con todas las condiciones de accesibilidad y, además, estaba planificado para una ciudad en la que la Red Tulum, el nuevo sistema de transporte de colectivos, no estaba proyectada. Así, desde el Ministerio de Obras y Servicios vieron la necesidad de modificar el destino. Por otro lado, tuvieron un apoyo clave por parte de la administración presidencial, ya que el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, confirmó en San Juan y a este medio se iban a hacer cargo del total del monto del proyecto, el cual está estimado en 1.500 millones de pesos. Con ese escenario, la provincia vio que el inmueble donde está ubicado el Monumento al Gaucho (Ver infografía) es "el ideal", resaltó el alfil uñaquista, debido a que se encuentra "en el centro entre el aeropuerto y la ciudad. Si estamos pensando en una terminal para el futuro, tenemos que pensar en un lugar que esté por fuera de la avenida de Circunvalación. Además, la Ruta 20 es el acceso por donde tenemos el mayor ingreso de colectivos que viene del Norte del país, La Rioja, Córdoba, San Luis y Buenos Aires, y ese predio no está tan lejos de la Ruta 40, ya que se une con la Circunvalación". Por otro lado, el funcionario indicó que "en ese lugar, San Juan va a tener, a mediano plazo, un aeropuerto nuevo, una terminal nueva y una Red Tulum funcionando, lo que permitirá un muy buen sistema de transporte público que salga del Aeropuerto, pase por la Terminal y llegue a las estaciones de la Red Tulum. Rápido y de buena calidad".

Para poder contar con ese proyecto, Ortiz Andino dijo que es clave la transformación en autopista de la Ruta 20, por lo menos, en el inicio, del tramo entre Circunvalación y el Monumento al Gaucho. Dicha obra fue planteada al Gobierno nacional cuando el ministro Katopodis visitó San Juan tras el terremoto de enero. El titular de la cartera de Obras local confirmó que Nación dio el OK para avanzar este año con ese proyecto. En ese marco, la provincia ya está trabajando en el estudio en ese tramo junto a Vialidad Nacional y en las inmediaciones de la nueva terminal, dado que habrá una arquitectura que no se ha visto en la provincia, porque la ruta se elevará sobre el nivel del terreno y pasará por los costados del edificio.

Al tratarse de dos obras que van en el mismo lugar y tienen el mismo objetivo, la provincia busca hacer una sola licitación, la que, luego de la firma de los convenios con Nación, está prevista para la segunda mitad del año. De no llegar con los dos proyectos en conjunto, Ortiz Andino dijo que la compulsa de precios se hará por separado durante el segundo semestre. Si bien no hay un monto definido para ese tramo de la autopista, en el Gobierno calculan que tendrá un costo estimado de unos 3.000 millones de pesos, por lo que, las dos obras juntas en una sola licitación, podrían acumular unos 4.500 millones de pesos.

Cambios para la actual Terminal y el Hospital de Niños

Instalaciones. El edificio actual de la Terminal, que fue remodelada el año pasado, data de 1973. Quedará en pie y anexado al Hospital Rawson.

Con la decisión de trasladar la Terminal de colectivos de lugar, la provincia ganará espacio frente al Hospital Guillermo Rawson. Si bien en un primer momento estaba pensado que en ese predio se construya el nuevo Hospital de Niños, la idea cambió, ya que, ahora, dicho edificio está proyectado dentro del terreno del actual hospital, en la zona donde está ubicada la vieja área de Urgencias y hacia el Norte, donde hoy hay un galpón. Ortiz Andino indicó que la modificación se debe a la necesidad de tener el Hospital de Niños lo más cerca posible del Hospital Rawson por el traslado de los pacientes y por el uso del equipamiento de alta complejidad. El predio y el edificio de la actual Terminal quedarán para uso de Salud Pública, con la instalación de los consultorios externos, donde hoy se ubican las boleterías, un estacionamiento de grandes dimensiones y el edificio para el Centro Odontológico. Esto último fue una promesa del gobernador a ese sector. Además, no se descarta que, por su magnitud, el predio también sea utilizado para construir otro inmueble que sea destinado, por ejemplo, a un banco de sangre y al Vacunatorio central, dependencias que hoy están diseminadas.