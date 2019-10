De paseo. Secuestraron fotos de la camioneta que estaba en la casa de Padilla, en situaciones que nada tienen que ver con el trabajo en el Depósito Judicial.

"No sé quien es, no lo conozco. No es un nombre familiar para mí" dijo ayer Adolfo Caballero, exmiembro de la Corte de Justicia, luego de que este diario publicara ayer conversaciones entre él y el comisario Gustavo Padilla, en la mira de la Justicia por el uso indebido de una camioneta en situación judicial. Lo que está en investigación es si Padilla recibió ayuda de alguien para obtener el vehículo hallado en su vivienda particular. Tras la respuesta de Caballero aparecieron más conversaciones, y en una de ellas hasta el excortista cita a Padilla a una reunión.



El caso ya tiene en la mira al comisario y también al titular del segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, quien podría ser citado a indagatoria, luego de que el juez reconociera en este diario el error de haberle cedido una camioneta Toyota Hilux a Padilla cuando es la Corte la única que puede hacerlo. También se cree que hubo inacción del magistrado y, además, que debió inhibirse porque la investigación donde halla la camioneta debió presentarla en la Justicia Federal por documentación apócrifa y adulteración de autopartes. Para la indagatoria del juez hace falta que lo desafueren, ya que goza de inmunidad. El titular del primer juzgado en lo Correccional, Juan Pablo Ortega, quien está a cargo de la causa, es quien debe decidir si avanza o no.

Padilla menciona a Sergio Miodowsky, pero el legislador negó un vínculo comercial.

En ese marco, apareció el nombre de Adolfo Caballero en el celular de Padilla, quien le pidió al entonces cortista gestiones con Flores para obtener el vehículo. El comisario tenía agendado a Caballero como "Negro Caballero". Ayer, asombrado por el tema, el exfuncionario judicial negó conocer a Padilla, pero en la Justicia tienen otra información, gracias a más conversaciones por mensajes entre ambos.



El 29 de noviembre de 2017 a las 12.45 Padilla le pide una reunión a Caballero, quien un minuto más tarde responde que "Llame mañana 10 hs. para ver agenda y ver cuando puede ser". El 1 de diciembre de ese mismo año, Padilla vuelve a pedirle un encuentro y Caballero lo cita para el "jueves 7 a las 19 hs". Después viene la que ya se conoce, respecto de la camioneta que pedía Padilla. Y la última charla ocurre el 14 de febrero de 2018 a las 9.56, donde Padilla insiste con una reunión y una gestión para su hijo. A las 10.01 Caballero responde: "jueves 19 hs".