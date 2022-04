En la previa del Día del Trabajador, el titular de la CGT San Juan y diputado provincial Eduardo Cabello, analizó la actualidad, aseguró que el primero problema que hay hoy para los trabajadores es la inflación y se refirió a las elecciones 2023. "Creo que Uñac es el mejor DT para la Nación", aseguró.

"Como está la situación y como hemos gobernado San Juan, creo que Uñac es el mejor DT para la Nación. Tenemos un año para que la gente lo termine de conocer afuera de la provincia. Uñac tiene capacidad de conducir. Hemos demostrado que el peronismo en San Juan tiene la fuerza para salir adelante. Para algunos éramos chicos y teníamos que estar dependiendo de los demás. Pero la conducción del peronismo y la población de la provincia supimos demostrar que somos capaces de ser más grandes. Entonces, esto nos lleva ahora a poder decir ‘esto es lo que el Gobernador hizo'”, afirmó Cabello en diálogo con el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Y continuó: "Yo creo que Uñac va a jugar acá y después irá allá. Seguro que a su sucesor para la provincia ya lo tiene pensando, no sería mucho problema eso. Yo tuve la suerte de ser un trabajador que fue gobernador por unos días y con una provincia ordenada, simplemente se requiere voluntad, honestidad y seguir pensando en la gente. No es una manera de decir que somos como una isla, hemos demostrado con las acciones en la provincia que somos capaces de gobernar la Argentina y hacerla más grande".

En cuanto a otros posibles candidatos, Cabello aseguró: "No le está yendo bien a nuestro Presidente -Alberto Fernández-, le tocó remar en dulce de leche y se lo ve cansando. La esperanza no es Milei, no es Macri, la esperanza es que el peronismo real se pongan al hombro al país. Por eso es importante que un grupo de gobernadores trabajen unidos. Y yo creo que el mejor para estar al frente es Uñac".

En relación al Día del Trabajador, el titular de la CGT local indicó que "hoy el problema es nacional y es la inflación. No habrá movilización, pero se va a enviar un mensaje de cautela. Hay que ver cómo sigue todo y vamos a esperar. El trabajador sólo reclama una mejor calidad de vida. Lo que pide la gente es llegar a fin de mes".