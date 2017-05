En diálogo con Diario de Mediodía, el referente de la CGT local, Eduardo Cabello, habló sobre la presencia de Macri junto a "Momo" Venegas en el acto de las 62 Organizaciones por Día del Trabajador.



"La verdad que no me produjo nada porque cuando uno imita, no produce sensaciones reales. Sabíamos que esto podía suceder", sentenció. Del mismo modo, remarcó que todo lo que diga o piense "son de libretos prestados y no reales".



Eduardo Cabello: "lo que piense, diga o haga Nación son libretos prestados" pic.twitter.com/ah6lNmzG7c — Diario de Mediodía (@diario_mediodia) 2 de mayo de 2017

De esta manera, explicó que "nosotros lo hacemos a eso también pero hay una diferencia, lo dicen solamente para la tribuna".



Posteriormente, celebró como "muy buena" la comparación que realizó José Luis Gioja: "Ver a Macri en un escenario con la imagen de Perón es como ver al diablo vendiendo crucifijos".