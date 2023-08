Este lunes, luego de los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el líder de la CGT regional, Eduardo Cabello, analizó la situación.

En este sentido, aseguró que "son medidas que van a ir paliando la gran necesidad que tienen los jubilados, trabajadores y pymes con la inflación". "Nada de esto va a solucionar del todo los problemas económicos que hay pero un poco sí", expresó.

También expresó que desde la CGT "el pedido saldrá para todos, tanto públicos como privados". "Como dijo el Gobernador (Uñac), hay que ver lo que dice exactamente el decreto y a partir de ahí trabajaremos con los gremios para la parte pública y privada", sentenció.

Finalmente, comentó sobre el ámbito privado "si se trabaja con la forma de paritaria, no debería haber ningún conflicto". "Pero si es una suma fija, no remunerativa y no se contempla en paritarias, va a haber algun descontento porque pueden decir que no les alcanza", indicó.