Luego de ser sobreseído de la causa por lesiones que le había iniciado Gimena Martinazzo, el exdiputado nacional y expresidente del macrismo sanjuanino, Eduardo Cáceres, está encarando un regreso más visible a la política. En ese marco, opinó que el Pro tiene que presentar candidato a Gobernador dentro de Juntos por el Cambio (JxC). Ante la pregunta de si se postulará para ese puesto, dado que viene sonando, no lo descartó, ya que respondió que "hoy estoy trabajando contra las falsas denuncias y para que haya más igualdad para el varón inocente" y que "no sé, si eso va a traer directamente una candidatura el año que viene". Además, subrayó el rol del partido local, debido a que "ha sido puente para traer recursos a la provincia".

Cáceres pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y destacó que "el próximo presidente es del Pro y el gobernador es de JxC". Dentro de la coalición local, resaltó que "tenemos un candidatazo, que se llama Marcelo Orrego", al que "tenemos muchísimo para sumarle", dado que "con la ley de Lemas (el Sipad) se complica un poco, porque cambiaron las reglas para que Orrego no sea Gobernador". Ahí es donde cierra la posibilidad que el Pro pueda presentar una lista. Cuando se le consultó si el partido tiene que llevar un postulante al máximo cargo, el dirigente dijo que "sí, por supuesto". El nuevo sistema electoral permite que los votos de los aspirantes de un mismo frente se acumulen y vayan a parar al que salió primero, lo que le sirve para competir con ese caudal contra un rival de otra alianza. De hecho, en JxC vienen analizando si es más conveniente una fórmula Orrego-Fabián Martín (intendente de Rivadavia) o que ambos vayan en listas separadas, además de contar con una que encabece Marcelo Arancibia, del Gen, siempre que se produzca tal unidad. Inclusive, el exdiputado se mostró a favor de la integración del Gen y de ADN, entre otros. "Ese es el Norte, que estemos todos juntos, que entendamos que tenemos nuestro lugar", manifestó.

Cáceres se mostró crítico con la actual gestión provincial, a la que equiparó con la anterior. "(José Luis) Gioja - (Sergio) Uñac es un modelo agotado, que viene desde 2003. Se necesitan nuevas ideas". Además, recordó viejas disputas. "Cuando fui diputado nacional, estaba cerca del presidente (Mauricio Macri) y eso nos permitió bajar muchos recursos a los sanjuaninos, sin mirar el color ni mezquindades políticas", expresó Cáceres, aunque reflexionó que "fuimos muy blandos" porque "a la hora de pedir apoyo para la reforma previsional no contamos con el respaldo de Uñac". Por eso, destacó que "por la acción de San Juan en la votación de la reforma previsional, nos quedamos sin el Túnel de Agua Negra y la reglamentación de la ley de Glaciares que hoy impide a Pachón ser un proyecto (de cobre) como tiene que ser".

Al repreguntarle para que se explayara, señaló que había una "negociación. Estábamos tratando que el Ejecutivo nacional reglamentara la última parte de la ley para darle garantías suficientes a los que invierten en Pachón. Eso se rompió ahí, al igual que el túnel. Macri se juntó con (Sebastián) Piñera y, al no haber apoyo, se dejó de hablar". ¿Fue una represalia? se le consultó al exlíder del Pro, quien se justificó al señalar que "fueron represalias contra un Gobierno nacional". En otra versión que parece encajar, en febrero de este año, el alcalde chileno de Vicuña, de la región de Coquimbo, Rafael Vera Castillo, había dicho que "Macri le había pedido a Piñera no avanzar en el proyecto del Túnel de Agua Negra porque no le iba a dar el triunfo a San Juan y prefería entregar los recursos a Mendoza, que respondía a sus propios colores políticos".

En esa lógica, el exdiputado nacional destacó que "los sanjuaninos ya sabemos que tenemos que estar cerca de un presidente del mismo color político porque eso, además, genera liderazgo en la región".

