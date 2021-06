La afirmación del legislador Eduardo Cáceres de que el PRO es el dueño de la banca que él ocupa en la Cámara baja no cayó bien dentro del frente Con Vos, que lidera Marcelo Orrego. Referentes de la alianza, que en las legislativas de septiembre retomará el nombre de Juntos por el Cambio, salieron a ponerle un freno a los dichos del diputado nacional, quien, según entienden, quiso marcar la cancha de cara a los próximos comicios. Antonio Falcón, de la Unión Cívica Radical; Gustavo Usín, de Actuar, y Alberto Sánchez, de Dignidad Ciudadana, le recordaron que el escaño que ocupa en el Congreso fue producto del trabajo que en las elecciones de 2017 hizo todo el frente, por lo que no es un logro exclusivo del PRO. Por otro lado, indicaron que el macrismo local tiene todo el derecho de presentar candidatos en las PASO, por más de que la mayoría coincida en una lista consenso. En Producción y Trabajo no atendieron los llamados, pero fuentes de la fuerza política coincidieron con el resto de los socios. Por su parte, el presidente del PRO, Enzo Cornejo, permanece en silencio tras las declaraciones del diputado nacional.

El referente que más cuestionó a Cáceres fue Falcón. El presidente de la UCR sostuvo con dureza que "la banca es de Juntos por el Cambio, que en San Juan es Con Vos. Acá no hay banca porque la banca somos todos". Además, dijo que, de las conversaciones dentro del frente, participa Cornejo y no Cáceres. En esa línea, disparó que, "si cree que la banca es del PRO, que el partido se presente solo a las elecciones, por fuera del frente, para ver qué posicionamiento territorial tiene". No fue lo único, ya que también habló sobre la postura que dio Cáceres de que, para 2023, Horacio Rodríguez Larreta está más posicionado como presidencial que Mauricio Macri. Sobre eso, Falcón dijo que no sólo le llamó la atención, sino que le pareció "una falta de respeto hacia la sociedad" hablar sobre comicios para los que faltan dos años.

El que se expresó en sintonía, pero fue más medido, fue el titular de Actuar, Gustavo Usín. El diputado provincial indicó que "la banca pertenece a la gente que nos votó y fue ganada por el frente. Hoy la ocupa legítimamente Cáceres. En este nuevo llamado electoral, lo que buscamos es conformar un frente los más competitivo y fuerte posible como para retener esa banca y sumar una más". Por su parte, Alberto Sánchez, vicepresidente a cargo de la presidencia de Dignidad Ciudadana, opinó que "la banca nunca sería del Pro, más bien es del frente, porque el que se presentó a la elección fue el frente". Por otro lado, dijo que "la situación sería diferente si Cáceres hubiera abierto un bloque unipersonal en el Congreso, planteando diferencias dentro del frente", algo que el legislador no hizo.

Respecto a Cornejo, su silencio revela la incomodidad ante las definiciones de Cáceres y abre interrogantes sobre otro posible frente interno. ¿También piensa que Rodríguez Larreta tiene más chances presidenciales que Macri? ¿O apoya al expresidente, cuya referente es la presidente del PRO nacional, Patricia Bullrich, de quien Cornejo está encolumnado orgánicamente? Por otro lado, ¿también dirá que el partido presentará candidatos? Incógnitas ante su silencio.