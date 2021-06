Luego de que la abogada Pro Vida y dueña de un centro de estética, Paola Miers, denunciara a Eduardo Cáceres porque según ella le ofreció dinero y un cargo político para ser testigo en la causa de violencia de género sacada a la luz por Gimena Martinazzo (ver nota relacionada), el diputado nacional respondió.

"Hay un sector claramente identificado que me quiere correr de la política, pero estoy muy tranquilo porque las pruebas ya están en la Justicia, y será la Justicia quien tenga que decirlo", expresó.

En ese sentido, dijo que "las falsas denuncias tienen que dejar de ser una moda, no podemos permitir como sociedad que se use la Justicia con otros fines. Me resulta muy raro que después de siete meses salga esto, en momentos de definiciones de candidaturas".

Sobre Miers, aseguró que "de ella tengo sus mensajes certificados ante escribano público y la denuncia por falso testimonio en el Tercer Juzgado de Instrucción bajo el expediente 83849/20. Espero que la Justicia actúe rápido, porque cuando es lenta no es Justicia. He sufrido mucho porque a un sector de la política se le antojó correrme".