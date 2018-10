Edificio. La planta estará ubicada en el predio de la exaduana, en Pocito, frente al Estadio del Bicentenario. Actualmente, está en la etapa final la construcción del inmueble destinado al área administrativa.







La escalada que tuvo el dólar en la Argentina en los últimos meses impactó directamente en un proyecto local que ya tiene varios años en espera: la fábrica de paneles solares. Según confirmó el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, el proyecto original de construir una planta completa que contemple desde el procesamiento del mineral hasta el ensamble final ha sido dejado de lado porque los montos que se manejaban no son viables con una moneda estadounidense que cuesta el doble en pesos que hace dos meses. Ahora, las autoridades han optado por levantar un edificio que albergará menos procesos, entre los que sí se cuentan a la fabricación de los paneles solares y de las celdas fotovoltaicas. Esa edificación será licitada "lo antes posible", indicó Andino. Así, fuentes calificadas sostuvieron que la obra civil tardará al menos un año, por lo que San Juan deberá esperar al menos hasta fines de 2019 para elaborar paneles solares, aunque no se descarta que sea a principios de 2020. Eso sí, como el sistema de producción no será íntegro, la materia prima, el lingote de silicio, deberá ser importado.



El proyecto de la fábrica de paneles solares nació en la gestión pasada. Tras diversos vaivenes, el lugar elegido para la planta fue el predio ubicado sobre calle Maurín y Calle 6, frente al Estadio del Bicentenario. En el lugar hoy está casi completa la obra civil inicial, que contempla sólo las oficinas administrativas. Mientras que las maquinarias, embaladas en unas 290 cajas, esperan en el depósito que la firma Schmid tiene en Cepas Sanjuaninias, en Rivadavia.



Esas máquinas pueden hacer el proceso completo para obtener los paneles solares. Esto es: fundir la materia prima para conseguir los lingotes de silicio grado solar, luego cortar esas piezas para producir las obleas, transformar esas piezas en celdas solares y por último, ensamblar los paneles fotovoltaicos.



Según dijo Ortiz Andino, los cambios se deben a que "el proyecto recibió un fuerte golpe con el dólar. Estamos readecuándolo para tratar de llevarlo en etapas y no construirla por completo. Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) nos ha hecho una propuesta y la hemos aceptado. Estamos cerrando los trámites administrativos para licitar la planta dentro de poco para hacer la primera etapa".



Fuentes calificadas indicaron que esa primera etapa tendrá el 70 por ciento del proyecto original, que contiene la fábrica de celdas y el ensamble de los paneles solares. Lo que quedará de lado, para una segunda o tercera fase, será la obtención de los lingotes y las obleas.



El Ejecutivo ya invirtió mucho para obtener la maquinaria. Las fuentes indicaron que el aporte por los equipos asciende a los 70 millones de euros, lo que al cambio de hoy representa casi 3 mil millones de pesos.



El proyecto tuvo su puntapié inicial en octubre de 2014, con la colocación de la piedra basal en el predio donde originalmente se iba a edificar la planta, en el Parque Industrial de 9 de Julio. Ese acto contó con la presencia del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el vicepresidente del grupo alemán Schmid, Andreas Kielwein, con quien la provincia firmó un contrato para la construcción completa de la planta y la incorporación de toda la maquinaria. Este último anunció que en octubre de 2015, San Juan ya estaría en condiciones de sacar los primeros paneles solares. El plazo no se cumplió porque las autoridades de entonces mudaron el emprendimiento debido a que el suelo nuevejulino no era el indicado.

Obra civil

30 Son los millones de dólares que rondará la primera licitación. Representa uno 1.100 millones de pesos.