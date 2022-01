Se trata de una repartición con bastante exposición pública, ya que es la que se encarga de recibir los reclamos y buscar soluciones a todos aquellos compradores y consumidores de productos y servicios que han tenido inconvenientes con ciertas empresas. Es la Dirección de Defensa al Consumidor, de la que se fue Javier González y asumirá Juan Gabriel Sancassani, un dirigente bloquista de 34 años, confirmaron fuentes oficiales. De esa manera, el partido que conduce Luis Rueda sumó a otro funcionario dentro del Gobierno, en el marco de la sociedad con el justicialismo (ver Lugares). De hecho, desde que se forjó dicha alianza, allá por 2007, es la primera vez que desembarca un hombre del bloquismo en tal cargo.

El cambio está dentro de la renovación que se ha generado en el Ministerio de la Producción, que tiene bajo su órbita a Defensa al Consumidor. Entre las nuevas incorporaciones estuvieron el propio titular de la cartera, Ariel Lucero; el secretario de Agricultura, Martín Gómez Sabatié; el secretario de Política Económica, Daniel Gimeno, sumado a retoques en Direcciones, de la que ahora trascendió Defensa al Consumidor. Las fuentes explicaron que, si bien González se va, será tenido en cuenta en la gestión provincial, aunque no trascendió su destino. El que tomará el timón es Sancassani, cuyo arribo se enmarca en las tratativas entre Rueda y el gobernador y presidente del PJ, Sergio Uñac.

El joven dirigente, apodado "Juanchi", es hijo del diputado provincial Edgardo "Chango" Sancassani, de quien fue su asesor en la Legislatura. Además, es abogado, formó parte de la Juventud Bloquista y es el actual presidente del Comité de Santa Lucía, al que llegó luego de ganar en la interna de abril del año pasado.

Sancassani hijo se reunirá el lunes con Uñac para terminar de sellar la asunción. Así, será el primer bloquista que desembarca en Defensa al Consumidor desde que el partido de la estrella consumó la alianza con el peronismo. De 2007 a 2011, la titular de la repartición fue la exsindicalista Ana María López, quien, sobre el final de la gestión, compitió y resultó electa intendenta de Rivadavia. El que perdió en la interna del frente oficialista fue el exjefe comunal Elías Álvarez, que recayó en la Dirección en 2011 y se mantuvo durante ocho años. En el comienzo de la segunda administración uñaquista, Álvarez dejó el puesto y su reemplazante fue González.

Al tomar la posta, Sancassani dirigirá el área que cuenta con un equipo que recibe todo tipo de quejas de compradores y consumidores. El año pasado, en la repartición entraron 3.743 denuncias, en las que los bancos lideran el ranking de los reclamos, al igual que en 2020. Los planteos son por los seguros que cobran cuando un cliente no lo solicita o por retenciones indebidas que no fueron autorizadas concientemente. No es lo único, ya que Defensa al Consumidor suele acordar precios y paquetes de productos con ciertas cadenas y supermercados.

El puesto de Sancassani se suma a una lista de dirigentes bloquistas que han tenido un lugar en la gestión uñaquista.



FUNCIONES

El equipo de la Dirección de Defensa al Consumidor recibe la denuncia y busca una solución de tipo administrativa para el damnificado. Además, gestiona acuerdos de precios por canastas de productos con cadenas y supermercados y cuenta con inspectores para realizar controles.

> LUGARES

El partido bloquista cuenta con algunos dirigentes dentro de la estructura del Ejecutivo provincial. El propio Luis Rueda, presidente de la fuerza política, es el subsecretario de la Unidad Gobernación, un cargo en el que tiene contacto directo con el gobernador Sergio Uñac y en el que diseña su agenda y recibe a todos los dirigentes que buscan un encuentro con el mandatario. En el Ministerio de Gobierno son dos los bloquistas en el organigrama. Federico Rizzo se encuentra al mando de la Dirección de Control y Seguridad del Tránsito, mientras que Carlos Rueda está al frente de la Dirección de Coordinación Administrativa. En Defensa al Consumidor, en el Ministerio de la Producción, Daniel Pérez es el subdirector. En el Tribunal de Cuentas viene desde 2019 Daniel Pérez Celedón, en representación de la segunda minoría en la Cámara de Diputados.

Por fuera de los cargos en el Gobierno provincial, el bloquismo tiene una banca de diputada nacional con Graciela Caselles, quien va por su cuarto mandato, el que finaliza en 2023. En la Legislatura local, la bancada cuenta con tres miembros: Andrés Chanampa, Edgardo Sancassani y Mauro Marinero. Además, la fuerza política posee tres intendentes: Carlos Maza, en Angaco; Jorge Espejo, en Iglesia, y Miguel Atampiz, en Zonda, además de concejales en Capital, Rivadavia, Pocito, 25 de Mayo y Sarmiento, entre otros.