San Juan, como adelantó DIARIO DE CUYO, hizo punta tras el revuelo de la utilización del "2x1" para condenados en crímenes de lesa humanidad, al declarar inconstitucional la aplicación de esa ley en este tipo de delitos y, además, le negó la excarcelación al represor Alejandro Lazo, preso por -entre otras cosas- torturar a la hoy jueza de Ejecución Penal, Margarita Camus.

Tras conocerse la información, la funcionaria judicial celebró la decisión: "¿Le sorprendió? No, sinceramente no, porque a lo largo de los años de juicio uno pudo ver la solvencia jurídica de los jueces y una sentencia de condena larguísima de casi 2000 páginas donde estaba plenamente fundamentados y acreditados los hechos por los cuales fueron condenados", dijo Camus a DIARIO DE CUYO.

Margarita Camus, jueza de Ejecución Penal

Y agregó, "no esperaba otra cosa de los doctores Héctor Cortes, Alejandro Piña y Raúl Fourcade; la sorpresa fue la declaración de inconstitucionalidad que no puedo entrar en detalles porque no conozco el fallo".

Además, Camus apuntó que "si bien el fallo de la Corte fue un mazazo, confiaba en que no todo esta podrido en el Poder Judicial y Bonadío no es la mejor expresión del Poder Judicial, hay jueces que fallan conforme a derecho". En tanto que cuestionó el "oportunismo" de algunos sectores políticos: "Lo del proyecto de ley de Cambiemos es ridículo, una barbaridad y de un oportumismo inigualable. Al igual que lo de Massa que dice que va a ir a la Corte Interamericana donde sólo podemos ir las víctimas, y Massa no es víctima de nada".