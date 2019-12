Traspaso. Tras las elecciones, en las que el Ministro de Gobierno fue electo intendente, Franco Aranda y Emilio Baistrocchi llevaron adelante una serie de reuniones que luego se enfriaron por polémicas del actual jefe comunal.

En busca de generar un mecanismo democrático y claro para los futuros cambios de mando en la Capital, el intendente electo Emilio Baistrocchi confirmó que a principios del año que viene impulsará ante el Concejo Deliberante una ordenanza para una transición ordenada. Entre los puntos centrales del proyecto figuran que el jefe comunal saliente y el electo deberán conformar un equipo de tres personas cada uno para que lleven adelante el camino previo del traspaso. Además, el que ingresa podrá presentar pedidos de informes que, para despejar dudas, tendrán su respuesta escrita, firmados, con carácter de declaración jurada. Según el actual ministro de Gobierno, la norma ayudará a llevar tranquilidad a la transición "que debería ser en paz y tranquila, que a veces no lo es".

La iniciativa de Baistrocchi es una fuerte apuesta porque se dará en el inicio de su gestión y no sobre el final, lo que implica un compromiso del dirigente cuando en el futuro le toque dejar el sillón de la Ciudad. Si bien tenía planificada la movida hace tiempo, se da en el medio de las polémicas que surgieron desde la actual administración del intendente Franco Aranda. Uno de esos conflictos se produjo cuando este último no descartó hacer incorporaciones de contratados a planta permanente a menos de 20 días de dejar el cargo. El segundo ocurrió el jueves pasado en el Concejo Deliberante con un proyecto del Ejecutivo que establecía adicionales para el salario de los empleados. Sobre esas medidas, Baistrocchi opinó que "no las permite la ley de responsabilidad fiscal que firmaron los jefes comunales", pero a la vez indicó que "no todos la interpretan del mismo modo". Por eso, apuntó que su proyecto llevará claridad a lo que está escrito en la norma.

Según la ley, los intendentes tienen prohibido hacer incrementos del gasto corriente nueve meses antes de la finalización del mandato, rubro en el que está incluido el salario de los agentes. Pero la norma no dice nada de la transición de gobierno entre quien resultó electo y quien debe dejar el cargo. Así, el funcionario uñaquista expresó que "actualmente existe un vacío legal en lo que se refiere al traspaso de mando" que se debe clarificar con la ordenanza.

Según la iniciativa, una comisión especial, integrada por tres secretarios de la gestión saliente y tres representantes del intendente electo, estará al frente del cambio de mando. Esa comisión se deberá crear dos días después de la oficialización de las nuevas autoridades por la Junta Electoral y tendrá por función "recabar, sistematizar y procesar toda información útil referida a la administración general del Municipio", lo que "se plasmará en un Informe Final de Transición". Las autoridades que estén al frente de la comuna deberán entregar dicha documentación "por lo menos diez días hábiles anteriores a la fecha de asunción de los nuevos funcionarios". Para Baistrocchi, se trata de "reglas que hacen al crecimiento de las instituciones" y a que la transición "sea sin preocupaciones ni sorpresas".

Además, destacó que, hacerlo en los primeros 100 días de gestión y que quede establecido para las próximas renovaciones de autoridades, "implica una autolimitación a futuro para nosotros, que dará tranquilidad al intendente saliente y al entrante".

Dado que el Concejo Deliberante de la Capital inicia su periodo de sesiones ordinarias en marzo, el proyecto de ordenanza ingresará ese mes para ser debatido. Dentro del legislativo, Baistrocchi tienen mayoría, ya que contará con el respaldo de siete de los 12 ediles.



Informes

De acuerdo al proyecto de Baistrochi, la documentación presentada por el ejecutivo municipal deberá contener un informe administrativo y financiero, organigrama de la comuna, detalles de los préstamos tomados, programas ejecutados y en ejecución e informes de recursos humanos de todo el personal, entre otros.

Extensa

254 Es la cantidad de días que cumplirá la transición en Capital desde que Aranda perdió la interna con Baistrocchi.

El intendente electo ya tiene su gabinete

El actual ministro de Gobierno de Sergio Uñac despejó dudas y confirmó quiénes serán las figuras que lo acompañarán en su gestión en el municipio de Capital.

Así, Sergio Mordacci estará al frente de la Jefatura de Gabinete, Horacio Lucero será el secretario de Gobierno, Sebastián Pacheco ocupará el cargo de secretario de Hacienda y Javier Rodríguez conducirá la Secretaría de Ambiente y Servicio.

Por otro lado, el jefe de Asesores de la Intendencia será Daniel Fava; en la Secretaría de Planificación Institucional estará Paul Cárdenas y la Dirección de Comunicación Institucional será dirigida por María Eugenia Putelli.

La Subsecretaría de Modernización estará a cargo de Julio Quattropani, mientras que la actual secretaria de Industria y Comercio de la provincia, Sandra Barceló, dejará el puesto en el Ministerio de la Producción para tomar las riendas de la Secretaría de Turismo y Cultura.