Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Capital convirtió en ordenanza el estatuto de personal que elaboró el equipo del intendente Emilio Baistrocchi, por lo que, desde hoy, en el Ejecutivo municipal comenzarán a trabajar en su reglamentación para que entre en vigencia lo antes posible. Entre los beneficios para los trabajadores, el jefe comunal señaló que desde mayo lanzarán el concurso de ingreso a planta permanente para cubrir unas 100 vacantes, en el que los contratados y pasantes que se anoten tendrán la chance de quedar efectivos.

No será el único impacto para los empleados, ya que Baistrocchi había adelantado que planea largar la primera tanda de ascensos para el personal de planta permanente en marzo. La movida tendrá en cuenta a las mujeres y hombres a los que les falten cinco años para jubilarse, quienes subirán entre una y cuatro categorías, dependiendo en el tramo que se encuentren y de acuerdo a un tope establecido. El intendente había destacado que el objetivo es que los trabajadores que estén cerca de retirarse, puedan percibir un haber jubilatorio más digno. También subirán un rango aquellos que lleven desde seis hasta 24 años cumpliendo funciones y se establece un esquema de promociones automáticas.

La iniciativa es inédita, debido a que, por un lado, apunta a mejorar la carrera administrativa y valorar los derechos de los municipales de planta que han estado prestando tareas durante años y que no han subido en el escalafón porque el Convenio Colectivo de Trabajo que, había impulsado el gremio SUOEM en 1995, "en la práctica no ha tenido resultados", había resaltado Baistrocchi. En un ejemplo, los cuatros niveles más bajos (de la G a la J) concentran el 72 por ciento del personal. Por su parte, los ingresos se harán para cubrir vacantes, ya que la comuna está adherida a la ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que no puede aumentar su personal de manera desmesurada.