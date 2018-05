Limpieza. Según indicaron desde Capital, uno de los terrenos que constantemente dejan en condiciones es el lindero a la Escuela de Enología, por calle 25 de Mayo antes de Paula Albarracín de Sarmiento.

Desde el inicio de esta semana, la Municipalidad de la Capital comenzó a intimar a los propietarios de terrenos abandonados que los limpien y los dejen en condiciones, en el marco de una ordenanza que se sancionó a fines del año pasado. De esa manera, la comuna ya notificó a 10 dueños y al finalizar la semana espera concretar 25 comunicaciones. Así, y de mantener ese ritmo, en un mes llegará a las 100 intimaciones. Las personas que reciban la documentación tienen un plazo de 30 días hábiles para llevar adelante las tareas de mantenimiento en los terrenos, esto es limpieza, cierre perimetral y la construcción de veredas de ser necesario. El incumplimiento será notificado a la Justicia municipal, la que aplicará una multa y hasta podrá librar un allanamiento para que la comuna ingrese al predio y haga los trabajos, lo que luego serán cobrados a los propietarios.



La medida que encaró la gestión de Franco Aranda surgió luego de que el municipio limpiara terrenos baldíos que eran verdaderos basureros, pero como los dueños no procedían a cerrarlos, el basural se volvía a generar en el corto plazo, lo que implicaba un nuevo gasto para la comuna si tenía que limpiarlo nuevamente. Así, el Concejo Deliberante sancionó en diciembre la ordenanza 12.316 que en su artículo 2 declara la obligación de "mantener los terrenos baldíos limpios y libres de malezas, basura, residuos, y de todo otro género de materiales que signifiquen un riesgo real o potencial para la salud pública y el saneamiento ambiental".



La necesidad de llevar adelante una limpieza y un cierre no sólo radica en una cuestión visual "sino también en que se eliminen espacios que son refugios de alimañas, alacranes, roedores y mosquitos", sostuvieron desde la comuna.



En un principio desde el municipio habían informado que en todo el departamento existían 1.740 terrenos baldíos sin cerrar, pero según confirmó el intendente Aranda "ese dato era antiguo. Al tomar la decisión para poner en marcha la ordenanza, realizamos un censo que arrojó que tenemos un total de 800 terrenos abandonados. Con ese número comenzamos a realizar las intimaciones".



Según manifestaron desde la municipalidad, hasta el momento no está cuantificado cuánto es lo que le puede costar a la comuna llevar adelante las tareas de limpieza si la Justicia así lo determina. Desde el Ejecutivo indicaron que el valor puede llegar a ser elevado, ya que depende de muchos factores. Para el cálculo se debe tener en cuenta la cantidad de trabajadores que se utilizaron y las horas que le insumieron las tareas, las distintas máquinas y herramientas usadas, los vehículos y la distancia que se debe recorrer para trasladar la basura. Incluso, se debe sumar un valor por la desratización. El cómputo también dependerá de la extensión del terreno.



Por otro lado, además de que la Justicia puede aplicar una multa por el incumplimiento de la ordenanza y hasta pedir la intervención del municipio, otro mecanismo que tiene es la aplicación de un astreinte. Esto es, sancionar al infractor con una suma de dinero por cada día, semana o mes que transcurre mientras demore la cancelación de la deuda, por lo que ese valor se incrementará con el tiempo. Además, si la obligación no es cancelada, la misma podrá ser ejecutada por la vía judicial.



Aranda recordó que para el caso de los que estén al día con sus obligaciones municipales y tengan que construir las veredas "pueden solicitar los materiales necesarios en la Secretaría de Planificación Urbana, mientras que la mano de obra corre por cuenta del propietario".





Intimaciones

8

Es la cantidad de meses que el Ejecutivo municipal de la Capital tiene previsto que le demandará notificar a los 800 propietarios de terrenos baldíos para que acaten la normativa.