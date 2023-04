A casi un mes de las elecciones del próximo 14 de mayo en San Juan, el candidato a intendente de Chimbas por la subagrupación Vamos San Juan, del frente San Juan por Todos, Carlos Gómez, se refirió a la situación del departamento y habló sobre sus propuestas. "La obra pública del municipio no se ve en los barrios más humildes", aseguró.

"Nosotros nos centramos en una propuesta con cinco temáticas, teniendo en cuenta lo que nos piden los vecinos. Lo que más nos pide la gente es seguridad. La inseguridad es un flagelo que cruza al departamento de Norte a Sur y de Este a Oeste. Además están preocupados por la educación, la salud, la mujer y el medio ambiente. Eso es en lo que los vecinos han hecho hincapié y en lo que hemos trabajado", comentó Gómez en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

En ese contexto, se refirió a las ideas para mejorar las condiciones de seguridad. "Las cosas buenas hay que imitarlas. En algunos municipios en Buenos Aires hemos visto que los centros de monitoreo son indispensables. Chimbas es un municipio muy grande, con muchos espacios vacíos, que se usan en muchos casos en basureros a cielo abierto y, en otros, para ciertas actividades delictivas. Nosostros planteamos la creación de un centro de monitoreo municipal que, en caso de ganar, lo vamos a denominar el Centro de Operaciones Chimbas. Y la idea es ampliar la cantidad de cámaras. Hay aproximadamente 25 cámaras en el departamento y proponemos una ampliación del monitoreo en zonas clave y distantes".

En este mismo sentido se refirió a la ampliación de la flota de vehículos de la Policía Comunal. "Hoy el departamento posee 20 patrulleros y en las noches sólo 3 se movilizan. Sumado a eso, el departamento necesita mayor cantidad de comisaría o ampliar los puestos que tiene. Solamente la Comisaría 17ma, que está en plaza de Chimbas, y la 26ta de Los Tamarindos, son comisarías que reciben denuncias o exposiciones. El resto son puesto que no reciben ningún trámite administrativo".

En cuanto al modo en que podría implementar estas medidas, afirmó: "Lo hemos hablado con el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga y con el gobernador -Sergio Uñac- y hemos recibido el compromiso de colaborar por parte de ellos".

Al mismo tiempo sumó: "Es fundamental un ordenamiento dentro del municipio para ver los fondos que tiene y dónde se van a invertir. Para mí, de acuerdo de lo que dice la gente, la obra pública del municipio no se ve en los barrios más humildes. Nadie cuenta con veredas o cunetas. Me parece que no solamente son las calles que circundan al palacio municipal las que deben contar con seguridad y estar embellecidas. Chimbas tiene muchas necesidades y los recursos deben ir a pagar a la comunidad toda".