La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió criticó hoy el fallo de la Cámara Nacional Electoral que habilitó la candidatura a senador nacional por La Rioja del ex presidente Carlos Menem, al comparar el pronunciamiento judicial con la actitud de ‘Poncio Pilato‘. Carrió señaló que el fallo ‘es incorrecto‘, ya que Menem se ‘encuentra procesado y en juicio oral por una grave violación de los derechos humanos‘.

‘Por eso, el fallo de la Corte Suprema, que obligó a estos jueces a pronunciarse como lo hicieron, es lo mismo que actuar como Poncio Pilato, solo es explicable por la indebida presión que el senador (Miguel) Pichetto ejerció sobre las más altas autoridades de Máximo Tribunal‘, indicó la legisladora en un comunicado.

Luego añadió: ‘Los jueces debieron haber evaluado de oficio que Menem está procesado y en juicio oral por un delito considerado por el Estado argentino como una grave violación a los derechos humanos, por lo que no puede ser candidato, de acuerdo a lo que establece la ley de partidos políticos, por ser responsable del encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA‘. ‘La inexistencia de la cosa juzgada se debe a la inacción elocuente de la Justicia en el caso‘, consideró Carrió. La Cámara Nacional Electoral, con una integración especial, habilitó ayer a Menem que presente su candidatura a senador nacional del peronismo por La Rioja.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Jorge Luis Ballestero, convocados después de un fallo de la Corte Suprema que anuló la inhabilitación de Menem, rechazó por extemporáneas las objeciones a la postulación y despejó, de esa manera, el camino para que pueda presentarse como candidato en octubre próximo.

El fallo coincide con lo que había dictaminado el fiscal electoral Jorge Di Lello y fue desoído por la formación original de la Cámara Electoral: que el plazo para la presentación de impugnaciones se encontraba vencido cuando una fuerza adversaria al Justicialismo riojano objetó la postulación. Además, el fallo recogió la postura de la Corte Suprema, que el 22 de agosto pasado había explicado que la condena que pesa sobre Menem todavía no está firme, justamente porque falta un segundo fallo de la Cámara Federal de Casación Penal y, finalmente, un pronunciamiento de la propia Corte. ‘La condena dictada en la causa ’Armas’ no se encuentra firme por lo cual no es impedimento para la postulación a senador nacional de Menem‘, sostuvo la resolución.