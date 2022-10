La diputada Nacional Graciela Caselles analizó la presidencia de Luis Rueda en el Bloquismo y afirmó "hay una continuidad entre mi gestión y la de él".

"Veo que Luis se va afianzando. Hubo momentos en los que se permitió faltas de respeto y ahí faltó un poco de límites. Después lo fue ordenando, lo veo entusiasmado y recorriendo la provincia, pero lo cierto es que hay una continuidad entre mi gestión y la de él", dijo en los micrófonos de A Todo o Nada, en Radio Sarmiento.

Además, criticó fuertemente a Alfredo Nardi a quien invitó a ser candidato a intendente a la Capital para competir en las próximas elecciones. "Tuvo declaraciones que fueron una falta de respeto, una gran provocación y una mentira. Que sea candidato y compita", dijo.

La legisladora nacional, quien se anotó para pelear por la intendencia de la Ciudad, criticó algunos aspectos de la gestión de Emilio Baistrocchi. "Creo que la gestión es buena. Los primeros años le costaron mucho, bastante, pero veo que está avanzando. Falta mucho: hay que embellecer la ciudad con una mirada integral. En lo que son veredas, calles y rampas falta mucho", agregó.

Caselles manifestó que sigue firme en su intención de ser candidata a intendente, "No no me voy a bajar de mi candidatura, es una cuestión de honor", sentenció.