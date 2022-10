La diputada nacional bloquista, Graciela Caselles, reiteró que será candidata a intendenta de la Capital y que no se bajará de su aspiración, además de que criticó puntos de la gestión del actual jefe comunal, el peronista Emilio Baistrocchi. Hizo hincapié en el nuevo estatuto del personal municipal, sobre el que señaló que "el empleado de planta permanente siente que ha perdido cierta seguridad laboral", que son "fáciles de despido". No fue lo único, ya que, ante la consulta, le recomendó al presidente del partido, Luis Rueda, que "debiera conducir el bloque de diputados en la Cámara o en un cargo nacional, diputado o senador".

Caselles tiró ayer un abanico de definiciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento. La confirmación de su postulación en Capital obedeció a la consulta de que hay bloquistas, como el concejal del departamento, Alfredo Nardi, que han señalado que suele apuntar a un determinado puesto para "arreglar" otro. Inclusive, el edil había asegurado que, si la diputada nacional se presentaba, iba a tener que competir con él. Caselles no dejó pasar la oportunidad para indicar que lo de Nardi "fue un acto de mucha falta de respeto, más después de haber sido dos veces concejal en mi presidencia" del partido. Además, resaltó que "quedó demostrado que quien me iba a enfrentar ha decidido quedarse con el intendente", dado que suena que el concejal irá en la lista que arme Baistrocchi. "Estoy esperando que me compita", desafió irónicamente la dirigente.

Con la mira puesta en Capital, le apuntó a medidas que tomó el jefe comunal. Una de ellas, en la que hizo hincapié, fue el reemplazo del Convenio Colectivo de Trabajo que se había aprobado en la década del "90 tras un acuerdo entre el entonces intendente Javier Caselles, hermano de Graciela, y el gremio municipal SUOEM. Un emblema del casellismo, que Baistrocchi cambió por un estatuto para mejorar el sistema de ingresos y ascensos porque el anterior esquema "en la práctica no ha tenido resultados" y "las categorías altas han sido para un sector muy chico. Viendo los datos objetivos, las personas en dichos niveles tienen afiliación a un gremio que fue preponderante en su momento", había manifestado.

La diputada nacional dijo que "me dolió muchísimo la forma en que se trató, las descalificaciones que hubo hacia Javier. Lo que más he rescatado es el enganche, que el sueldo del empleado esté ligado al del funcionario". Ante la pregunta por su falta de aplicación, contestó que "el problema es del que no lo hizo porque si hay una cosa que garantizaba el convenio es la carrera ascendente y el ingreso por concurso". Así, indicó que "hay un temor instalado en el empleado de planta, sobre todo en los de mayor antigüedad, que ha perdido cierta seguridad laboral. Lo vamos a analizar. Si llegamos y hay que modificar, se va a modificar". También indicó que hay que hacer una ciudad "accesible para todos" al mencionar la falta de estado de "veredas, calles y rampas", además de "embellecerla" y "tener inspectores o guardianes para que todos los días, en cada barrio, ver qué está pasando". Aun así, calificó de buena a la gestión de Baistrocchi.

Sobre el futuro Rueda de cara a 2023, Caselles indicó que "me encantaría que el bloquismo lleve candidato a Gobernador. Hay que analizar si es o no el candidato. Yo no arriesgaría al presidente, con el futuro que tiene. A los presidentes hay que cuidarlos, pero es una decisión que tiene que tomar. Yo le diría que debiera conducir el bloque de diputados en la Cámara u ocupar un cargo nacional para que empiece a tomar vuelo. Porque lo que sí quiere ser Rueda es candidato a Gobernador en 2027 y ahí lo apoyo". La legisladora destacó que, en una eventual competencia entre Sergio Uñac y José Luis Gioja en el Frente de Todos, "no quisiera que quedara en el medio de una disputa que creo que no va a ser fácil y que saliera lastimado. No me gustaría que quede en medio de la interna de otro partido porque, en definitiva, pasaría así, donde uno observa que hay tanta rivalidad".

Sobre Uñac

Caselles opinó que el gobernador Sergio Uñac sí está en condiciones de ir por otro mandato. Su postura va en contra de su socio Franco Aranda, quien había señalado que la Constitución no le permitía presentarse para pelear por un nuevo período. "Se tendrá que respetar lo que pienso, como lo hago con otros", dijo Caselles.

