La presidente del bloquismo, Graciela Caselles, aseguró ayer que convocará en los primeros días de la semana que viene al Comité Central, dado que dicho órgano partidario debe ratificar la suspensión del llamado a elecciones que había decidido la mesa directiva. Pero en esa reunión, Luis Rueda, candidato a la sucesión, y sus seguidores apuntan a disparar el calendario electoral con el fin de que, tras el 27 de octubre, haya renovación en la conducción, siempre y cuando haya una sola lista o las condiciones sanitarias por el coronavirus permitan llevar adelante el comicio. Eso sí, Caselles señaló que ese encuentro que marca el inicio del proceso electoral debe ser de manera remota y virtual, debido a que entiende que el Comité Covid-19 no ha habilitado a la fuerza política a realizar una cumbre como la del Comité Central, en la que participan 43 miembros.

Ese punto puede derivar en otro conflicto, ya que Rueda y desde su espacio aseguran que el organismo sanitario provincial sí habilitó a la fuerza política a efectuar tal reunión partidaria de manera presencial. Ante la consulta sobre la definición que se puede dar del calendario electoral, Caselles remarcó que "lo definirá el Comité. Pero eso implica hacer reuniones masivas. Seremos lo únicos en ir en contra de lo que dice el Gobernador y el Comité Covid-19".

La presidente del bloquismo habló con este medio luego de que el delegado por Capital, Alejandro Bravo, cercano a Rueda, acudiera a la Justicia Electoral para anular la suspensión de la renovación de autoridades y que se intimara a Caselles a llamar al Comité Central para disparar el cronograma electoral. Además, el denunciante había señalado que se había establecido que una comisión de seguimiento de la situación sanitaria se reuniera cada 15 días para evaluar las condiciones de llevar adelante o no el comicio, pero que tal plazo se había vencido y que la titular del partido no había hecho ninguna convocatoria. Con respecto a la comisión de seguimiento, Caselles destacó que, al tratarse de días hábiles, el límite es este viernes, por lo que negó que estén fuera de término y que tiene planeada la convocatoria para estos días. En cuanto al encuentro del Comité Central, resaltó que "estaba previsto", dado que no desconoce que la decisión de la comisión directiva tenía que ser refrendada. Por eso, indicó que se hará los primeros días de la semana que viene.