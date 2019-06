La presidente del Bloquismo, Graciela Caselles, se mostró molesta por la actitud de Alfredo Nardi quien en la Convención partidaria de esta semana pidió públicamente su renuncia.

"La forma de Nardi, no es la adecuada. Hay que tener cuidado en cómo se dicen las cosas. Me sentí ofendida y creo que se me faltó el respeto" dijo en Radio Sarmiento.

La postura de Nardi no es nueva. Se trata de un dirigente cercano a Rueda, a quien ya había postulado para el sillón bloquista en 2017 y lanzado la misma crítica a Caselles. El director de Protección Civil de la provincia insistió días atrás con su planteo y dijo que en la cúpula del partido debe haber renovación. Ante esta situación, la presidente le contestó y dijo que "hay personas que tratan de enemistarnos, pero vengo preparando a Luis, de corazón, para que algún día conduzca".

"Yo no estoy de acuerdo con sus formas. Yo seguiré defendiendo a los valores que son los que nos permitieron volver a ser una fuerza importante. Siento dolor, claro", agregó la legisladora respecto a los dichos del funcionario.