Autoridades. Caselles presidió la mesa principal del Comité Central bloquista. Ahora se espera que Luis Rueda asuma al frente de Honorable Convención.

La decisión de los delegados del comité central fue contundente. Los dirigentes decidieron que Graciela Caselles continúe en la presidencia del partido de la estrella por cuatro años más, lo que implica que la diputada nacional fue electa por cuarta vez consecutiva en el Partido Bloquista. Además, fuentes calificadas indicaron que la reunión partidaria, en la que hubo renovación de las autoridades, sirvió como puntapié político de cara a las elecciones generales del año que viene. Es más, tras la elección, Caselles destacó que "vamos a salir al territorio con más fortaleza. Ahora tenemos que poder posicionarnos y buscar lugares en los que podamos ser protagonistas".





La designación de la legisladora nacional como máxima autoridad bloquista no estaba discutida, ya que la dirigente se impuso en la elección de las autoridades departamentales y de los representantes que integran el Comité Central. El único espacio que estaba en duda era el de la vicepresidencia primera que quedó en manos nuevamente del diputado provincial Mauro Marinero, por decisión de la presidente. Así, Marinero relegó a su compañero de bancada Jorge Espejo quién había manifestado que no quería estar otro período más por debajo de del diputado iglesiano. Es más, las fuentes indicaron que Espejo no fue de la partida en el acto de proclamación de autoridades.





Si bien la situación representa un quiebre entre los dirigentes de Iglesia, Caselles sostuvo que "Espejo me dijo que iba a aceptar mi decisión. Él va a seguir siendo el presidente del bloque Bloquista en la Cámara de Diputados, incluso Marinero estuvo de acuerdo con eso".





Ahora perfila una fuerte interna bloquista en el departamento norteño ya que tanto el intendente Marcelo Marinero, su hermano Mauro y Jorge Espejo han manifestado que pelearán por la intendencia de Iglesia. Para Caselles "el que mejor mida será el candidato".





Quien también mantendrá un puesto clave en el bloquismo es Luis Rueda. El funcionario uñaquista es el presidente de la Honorable Convención, órgano que renovará autoridades en elecciones que serán convocadas dentro de diez días.