Visita. Caselles, al fondo, ha participado de actos institucionales en Caucete, como en una entrega de viviendas que encabezó el gobernador Uñac. El intendente Gil adelantó que buscará la reelección.

En una reunión en Casa de Gobierno, Sergio Uñac le pidió a su principal aliada en el frente oficialista, la presidente del bloquismo, Graciela Caselles, que trabaje en Caucete con vista a las elecciones 2019. La diputada nacional recogió el guante y ya se está moviendo para "construir una alternativa" dentro de la sociedad con el PJ en el departamento que hoy conduce el basualdista Julián Gil. Frente a lo que algunos señalan como una bajada de línea para que se instale como candidata a la Intendencia, la dirigente mostró cautela y reflejó su alineamiento al Gobernador, al punto que destacó que si se lo plantea, aseguró que se pondrá el traje de postulante.



La parada no es nada sencilla, ya que Gil, pese a los escándalos que ha tenido en su gestión, adelantó que buscará la reelección. Y el escenario peronista en la comuna está atravesado por los chispazos entre varios de sus protagonistas. En el caso de que Caselles compita, será una apuesta fuerte ya que pondría mucho en juego: el año que viene cumpliría su segundo período como diputada nacional y es la presidente del partido de la estrella desde 2009. De hecho, ya está consensuado que seguirá al frente de la fuerza por otro mandato de dos años, acompañada de Luis Rueda en la Convención partidaria.

En la segunda mitad de este año se definirá la reelección de Caselles en la conducción del bloquismo.

Frente a la posibilidad de que el Gobierno adelante las elecciones locales para el primer semestre del año que viene, mientras las nacionales se lleven a cabo en la segunda mitad de 2019, los movimientos en las distintas fuerzas políticas y en los departamentos se vienen acelerando. Caucete es una comuna en el que el peronismo ha tenido un fuerte peso, pero el PJ perdió el sillón municipal en 2015, a manos de Gil. No fue el único en el que el frente oficialista cayó, ya que lo mismo sucedió en 9 de Julio, Rivadavia, Ullum y Santa Lucía.



Fuentes oficiales aseguraron que Uñac mantuvo un encuentro con Caselles y saltó el escenario caucetero, de donde es oriunda la bloquista y que tuvo presencia en las elecciones 2015 en el marco del frente oficialista. Y el Gobernador le dio una señal al pedirle que trabaje en el departamento. La diputada nacional dijo que está trabajando, que se ha propuesto construir una alternativa, pero que no hablaron de candidaturas. Ahora, resaltó que si el líder del frente Todos se lo pide, se presentará en la contienda.



Como diputada nacional, Caselles viene jugando a la par del Gobernador e integra el interbloque con sus pares Walberto Allende y Florencia Peñaloza. Con otro mandato al frente del bloquismo, todo va encaminado para que en 2019 se reedite la sociedad entre el justicialismo y el partido que fundó Cantoni.



La disputa caucetera tendrá a Gil como protagonista, quien adelantó que irá por la reelección, amparado en la estructura que ha construido. Por el lado del PJ, el exintendente y actual asesor de Uñac, Emilio Mendoza, ha anunciado en diferentes medios que también será candidato. Y no todo es paz, ya que ha habido fuertes diferencias entre otro exjefe comunal, Juan Elizondo, y el titular de la Junta, Daniel Rojas. Otras fuentes también señalan a la concejal Romina Rosas como una opción.