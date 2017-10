Mientras todos los cañones de la oposición apuntan al Gobierno Nacional por su actuación en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, el legislador Roberto Basualdo defendió su accionar y pidió dejar actuar a la Justicia.

“El gobierno Nacional dio todas las herramientas, fue muy trasparente, puso el avión para el traslado y eso es fundamental para que todos los argentinos sepamos que pasó”, afirmó el senador y candidato de Cambiemos San Juan.

“En las últimas horas hemos visto por televisión la seguridad y custodia en el traslado del cuerpo, todo esto aporta transparencia”, agregó.

El senador sanjuanino elogió la cadena de custodia durante el traslado del cuerpo.

También respaldó el silencio de los principales referentes del espacio que integra por entender que quien debe dar respuestas es “la Justicia”. “La política no debe entorpecer el accionar de la Justicia, quien debe hablar es el juez. Cuando se tenga todo, cada uno opinará”, explicó.

Además, evitó cuestionar a Elisa Carrió quien fue blanco de las críticas primero, por afirmar que existía un 20 por ciento de probabilidades que el artesano estuviera en Chile y después por comparar el estado de conservación del cuerpo hallado el martes con el de Walt Disney. “Tiene su estilo y su forma de decir las cosas, pero no fue agrediendo. No quiso comparar, hizo una alusión a la conservación. No es mi estilo, pero si el de ella”, concluyó.