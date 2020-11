Desde el sector de Luis Rueda, candidato a presidente del bloquismo, fueron con los tapones de punta hacia los candidatos del espacio que hoy lidera Graciela Caselles, debido a la renuncia de Juan Domingo Bravo. Es que los apoderados de la lista "La Reforma", que encabeza el titular de la Convención, impugnaron a postulantes que figuran en dos nóminas, que no cumplen con la antigüedad requerida y que no firmaron para avalar su participación. Los abogados hasta hallaron a una persona que se encuentra internada en un centro psiquiátrico, por lo que dudan que haya podido poner su gancho, y a un fallecido, según la presentación realizada en la Junta Electoral Partidaria. Además, corroboraron unas 100 renuncias de candidatos rivales. Ahora, la Junta debe trasladar las observaciones hacia los representantes de la lista "Bravo Conducción", quienes deberán subsanar las irregularidades y reemplazar las vacantes, dado que, si no lo hacen, no conseguirán la oficialización para poder participar de la contienda electoral.

Lo que más llamó la atención fue la impugnación al candidato Carlos Jofré de la lista "Bravo Conducción" en Pocito, debido a que, según indicaron, murió el 2 de septiembre de 2019. Como prueba, los apoderados Alejandro Genest y Humberto Conti presentaron la partida de defunción y la reserva de acciones judiciales de un familiar directo ante la presunta falsificación de su firma. En el mismo departamento, hay un postulante "con demencia senil sin el uso de sus facultades mentales", según manifestó su hijo, por lo que también sospechan que la firma habría sido adulterada. En Chimbas, solicitaron que sea separado un candidato que fue condenado por infringir el artículo 109 del Código de Faltas que habla de hostigamiento, maltrato y amenazas, que en la presentación se refiere a un castigo por violencia de género.

De esa manera, el sector de Rueda atacó las postulaciones, por diferentes motivos, en 16 de las 19 listas presentadas por el espacio de Caselles en los comités departamentales, que en total son 22. Si se concretara alguna de esas embestidas se sumaría al duro golpe que significó la renuncia de Juan Domingo Bravo, quien era el candidato a presidente de la nómina "Bravo Conducción". Con el dirigente se fueron siete de los suyos, que iban como postulantes al Comité Central.

Así, los referentes que quedaron en pie son Caselles, que va como vice primera, y Jorge Godoy, que se anotó como vice segundo. Pedro Medina estuvo en tratativas con ese grupo, pero al final se bajó y ayer dio su respaldo a Rueda. Con respecto al espacio opositor, Caselles dijo que hablará con la gente de la lista para ver si continúan y en Radio Sarmiento manifestó que "creo que Godoy debe ser el candidato a presidente. Y si tengo que seguir en la lista, lo voy a hacer porque no voy a abandonar a la gente".

Rueda sumó a Medina



En el armado que viene haciendo Luis Rueda para llegar a la presidencia del bloquismo, ayer sumó al ex ministro de Salud durante la gestión de la Alianza, Pedro Medina. Este había mostrado diferencias con el titular de la Convención, al punto de que le había lanzado críticas. Inclusive, había hablado de la necesidad de romper la alianza del partido de la estrella con el PJ. De hecho, estuvo en conversaciones con Juan Domingo Bravo, Jorge Godoy y Graciela Caselles para lograr una lista opositora unificada, al punto de que le ofrecieron conducir la Convención. Sin embargo, Medina se bajó de ese sector y Rueda lo sumó a sus filas, movimiento que se concretó en la tarde noche de ayer, aseguraron fuentes partidarias. El joven dirigente pocitano ya había sumado a su estructura a dirigentes que estuvieron en lo que fue el bloquismo disidente.