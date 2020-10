Luego de que el partido Unidos Triunfaremos, que comanda Julián Gil, decidiera expulsar a los concejales Miguel Caselles y Paola Cepeda, estos redoblaron la apuesta y definieron echar al exintendente del cargo de asesor del bloque opositor en el Concejo Deliberante de Caucete. Esa no fue la única medida, ya que, además, los ediles apartaron a Emanuel Castro de la presidencia de la bancada. Así, las nuevas autoridades del sector opositor son Caselles y Cepeda, presidente y vicepresidente, respectivamente, y, según indicaron, ya no representan a la fuerza política del ex jefe comunal sino que responden al Frente con Vos de Marcelo Orrego. La decisión de apartar a Gil se plasmó ayer en la sesión del cuerpo deliberativo. Según Caselles, la medida se tomó porque "nunca nos ha defendido y hasta nos ha tratado de traidores. Eso colmó todo".